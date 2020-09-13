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Общество

«Новые люди» приняли участие в голосовании

Кандидаты от партии «Новые люди» пришли на избирательные участки именно сегодня, 13 сентября
Олег КУЗНЕЦОВ
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«Новые люди» призвали свои сторонников прийти на избирательные участки именно в последний день голосования.

«Новые люди» призвали свои сторонников прийти на избирательные участки именно в последний день голосования.

Фото: предоставлено партией «Новые люди».

Ранее представители партии заявляли, что ожидают массовых нарушений на выборах, и призывали свои сторонников прийти на избирательные участки именно в последний день голосования.

Так, кандидат в облдуму по округу № 10 Сергей Борисов проголосовал в УИК 4010 (школа № 95).

- Я живу в своем избирательном округе. Пришел проголосовать именно сегодня, потому что за два дня досрочного голосования мы столкнулись с массой нарушений. За эти дни я получил множество сообщений с поддержкой от жителей области, за что искренне благодарю своих земляков, - отметил он.

Борис Зыкеев, кандидат от партии «Новые люди» в городскую думу по округу № 20, пришел на избирательный участок вместе с семьей – женой Еленой и сыновьями Егором и Кириллом.

- Это важный день для нашей семьи. Тем более, что в этот раз я выдвинулся кандидатом от партии «Новые люди» по округу, в котором сам и живу, - отметил Борис Зыкеев.

Борис Зыкеев пришел на участок с семьей.

Борис Зыкеев пришел на участок с семьей.

Фото: предоставлено партией «Новые люди».

Кандидат в депутаты Воронежской городской Думы по округу № 19 Дмитрий Иванов тоже проживает в округе, по которому выдвигается. На избирательный участок, расположенный в школе № 94, он тоже пришел с семьей - супругой Дианой и дочками-близнецами Даной и Яной.

Дмитрий Иванов голосует в компании супруги Дианы и дочек-близнецов Даны и Яны.

Дмитрий Иванов голосует в компании супруги Дианы и дочек-близнецов Даны и Яны.

Фото: предоставлено партией «Новые люди».

В голосовании принял участие и Павел Бусыгин, хотя его избирательный участок не относится к округу, по которому он выдвигается в облдуму.

- Мой избирательный участок не входит в мой округ, по которому я выдвинулся кандидатом. Тем не менее, я пришел проголосовать, потому что считаю это важным. Прийти и поставить галочку за ту власть, которая потом будет работать не просто для галочки, - прокомментировал он.

Павел Бусыгин поставил галочку за ту власть, которая потом будет работать не просто для галочки.

Павел Бусыгин поставил галочку за ту власть, которая потом будет работать не просто для галочки.

Фото: предоставлено партией «Новые люди».

В региональном отделении партии также отметили, что многие избиратели откликнулись на их призыв защитить свой голос и присылают фото своих бюллетеней. Среди них были и фото бюллетеней, на которые избиратели вписывали название партии и ставили за нее галочку.

Напомним, партию не допустили до выборов в городскую и областную Думы, но 10 кандидатов-одномандатников (4 в областную Думу и 6 – в городскую) продолжили бороться за обновление власти.

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