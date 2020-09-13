«Новые люди» приняли участие в голосовании

«Новые люди» призвали свои сторонников прийти на избирательные участки именно в последний день голосования. Фото: предоставлено партией «Новые люди».

Ранее представители партии заявляли, что ожидают массовых нарушений на выборах, и призывали свои сторонников прийти на избирательные участки именно в последний день голосования.

Так, кандидат в облдуму по округу № 10 Сергей Борисов проголосовал в УИК 4010 (школа № 95).

- Я живу в своем избирательном округе. Пришел проголосовать именно сегодня, потому что за два дня досрочного голосования мы столкнулись с массой нарушений. За эти дни я получил множество сообщений с поддержкой от жителей области, за что искренне благодарю своих земляков, - отметил он.

Борис Зыкеев, кандидат от партии «Новые люди» в городскую думу по округу № 20, пришел на избирательный участок вместе с семьей – женой Еленой и сыновьями Егором и Кириллом.

- Это важный день для нашей семьи. Тем более, что в этот раз я выдвинулся кандидатом от партии «Новые люди» по округу, в котором сам и живу, - отметил Борис Зыкеев.

Борис Зыкеев пришел на участок с семьей. Фото: предоставлено партией «Новые люди».

Кандидат в депутаты Воронежской городской Думы по округу № 19 Дмитрий Иванов тоже проживает в округе, по которому выдвигается. На избирательный участок, расположенный в школе № 94, он тоже пришел с семьей - супругой Дианой и дочками-близнецами Даной и Яной.

Дмитрий Иванов голосует в компании супруги Дианы и дочек-близнецов Даны и Яны. Фото: предоставлено партией «Новые люди».

В голосовании принял участие и Павел Бусыгин, хотя его избирательный участок не относится к округу, по которому он выдвигается в облдуму.

- Мой избирательный участок не входит в мой округ, по которому я выдвинулся кандидатом. Тем не менее, я пришел проголосовать, потому что считаю это важным. Прийти и поставить галочку за ту власть, которая потом будет работать не просто для галочки, - прокомментировал он.

Павел Бусыгин поставил галочку за ту власть, которая потом будет работать не просто для галочки. Фото: предоставлено партией «Новые люди».

В региональном отделении партии также отметили, что многие избиратели откликнулись на их призыв защитить свой голос и присылают фото своих бюллетеней. Среди них были и фото бюллетеней, на которые избиратели вписывали название партии и ставили за нее галочку.

Напомним, партию не допустили до выборов в городскую и областную Думы, но 10 кандидатов-одномандатников (4 в областную Думу и 6 – в городскую) продолжили бороться за обновление власти.