В Воронеже отремонтируют начавшую «оседать» дорогу на улице Димитрова

.

Не успели новоселы обжить дома №27 по улице Димитрова и №1А по улице Набережная, как на близлежащих дорогах начал «оседать» асфальт. Проблемные участки с продавленным покрытием можно найти от упомянутой новостройки на Димитрова вплоть до Водолазной школы имени Авраменко, которая находится на Набережной, 15.

Эксперты уверены, что во время работ по присоединению новых домов к инженерным сетям подрядчики некачественно восстановили дорожное покрытие. Впрочем, есть вопросы и по другим дорогам и парковкам Железнодорожного района.

Эти проблемы, как раз, обсудили на выездном совещании представители постоянной комиссии городской Думы по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса. В совещании приняли участие депутат городской Думы Олег Черкасов, председатель комитета Воронежской областной Думы по транспорту, дорожному хозяйству и безопасности Владимир Верзилин, глава управы Леонид Беляев, главный госавтоинспектор города Андрей Астанин и представители профильных управлений мэрии

- На этих участках дороги по улице Димитрова уже бывали небольшие ДТП и местные жители неоднократно просили привести дорогу в порядок. Подобные провалы представляют собой проблему для автомобилистов. Мы обратились к соответствующим службам, и они обещали исправить все быстро и качественно, - отметил председатель думской комиссии по транспорту Олег Черкасов.

.

Провалы встречаются уже на трех участках одной улицы. Пока они, возможно, не столь критичны и не превратились в полноценные ямы, но это лишь вопрос времени. Участники совещания договорились: часть улицы в ближайшее время перекроют, и проблемные участки приведут в порядок.

Но, как мы уже упомянули, существуют и другие проблемы. Например, парковочных мест вдоль набережной, рядом с выходом к новому спортивному кластеру, не хватает. Там оставляют машины и те, кто хочет провести время у воды, и сами местные жители. Последние и обратились к депутату Олегу Черкасову с просьбой решить этот вопрос.

Участники выездного заседания отметили, что места на данном участке достаточно, чтобы организовать дополнительную стоянку, как минимум, для полсотни машин. При этом чиновники отметили, что эта парковка будет бесплатной.