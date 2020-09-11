8 причин голосовать за Партию «ЕДИНАЯ РОССИЯ»!

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11-13 сентября воронежцы выбирают списки кандидатов в депутаты Воронежской областной Думы. На места в региональном парламенте претендуют восемь партий.

Для того чтобы сделать свой выбор в пользу «ЕДИНОЙ РОССИИ», есть 8 причин.

1-я причина: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – сильная Партия

Ее поддерживает Президент России. И она обеспечивает исполнение его решений. Партия может напрямую влиять на чиновников, заставить их добросовестно исполнять свои обязанности перед людьми. Именно поэтому общественная приемная «ЕДИНОЙ РОССИИ» уже многие годы является эффективным инструментом решения проблем воронежцев в сфере ЖКХ, медицины, социального обеспечения и т.д.

2-я причина: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия заботы

В центре её внимания – человек и его интересы. Главный показатель работы – не сухая отчётность, а доверие людей к власти и государству. В основе программы «ЕДИНОЙ РОССИИ» – предложения, сформированные партийными коллегиями вместе с экспертным сообществом, общественниками и жителями Воронежа. Созданные партийные коллегии ориентированы не на сферы экономики (как удобнее чиновникам), а на интересы людей – защиту семьи, материнства и детства, охрану здоровья, решение жилищных вопросов, заботу о старшем поколении, работу с молодёжью и другие.

3-я причина: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия ответственности

Она идет на предстоящие выборы с конкретной программой работы в Воронежской области. Она не даёт популистских обещаний и сосредоточена на решении конкретных проблем воронежцев. Партия ставит перед собой амбициозные цели, делает максимум для их достижения. Но всегда опирается на реальные бюджетные возможности. Депутаты от Партии будут отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

4-я причина: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия обновления

Именно благодаря реальному подходу «ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечивает поступательное развитие региона, благополучие и спокойствие воронежцев – без рисков и социальных потрясений. Партия придерживается эволюционного пути изменений, при котором каждый человек получает возможность подготовиться к любым нововведениям в жизни. Партия меняется и сама: среди ее кандидатов на предстоящих выборах более 50% – новые лица.

5-я причина: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – Партия профессионалов

Партия объединила в своих рядах профессионалов, признанных экспертов, лидеров общественного мнения. Тех, кому доверяют воронежцы. Тех, кто умеет и может реализовывать крупные проекты, привлечь для развития региона средства федерального бюджета, частные инвестиции.

6-я причина: «Для усиления мер социальной поддержки необходимо обеспечить преемственность»

Людмила Ипполитова

О шестой причине говорит Людмила Ипполитова, председатель комитета Воронежской областной Думы по труду и социальной защите населения:

Уважаемые избиратели!

Когда меня спрашивают о работе депутатов Воронежской областной Думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» за истекший пятилетний период, я в первую очередь вспоминаю тот громадный блок законов о социальной поддержке семей с детьми, пенсионеров, сирот и других нуждающихся категорий воронежцев, который был принят за эти годы. Меры социальной поддержки, реализуемые в нашем регионе, многими признаются как беспрецедентные, однако их необходимо расширять и углублять. Например, в программу Партии сегодня внесены предложения о предоставлении ипотечных кредитов молодым семьям под ставку не более 5%, увеличении базовых зарплат медиков, выделении безвозмездных субсидий начинающим предпринимателям на открытие своего дела и многие другие интересные новации. Для того чтобы их реализовать, необходимо продолжить выбранный курс. А это можно сделать, только обеспечив преемственность состава Воронежской областной Думы – за счёт избрания депутатами как можно большего числа представителей «ЕДИНОЙ РОССИИ».

7-я причина: «Сплав опыта и свежих идей поможет в успешном развитии региона»

Владимир Нетёсов

О седьмой причине говорит Владимир Нетёсов, председатель Воронежской областной Думы, секретарь Воронежского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»:

Дорогие земляки!

Депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» достойно работали минувшие пять лет. Регион вышел в двадцатку лучших экономик Российской Федерации, решены важнейшие социальные вопросы.

В планах Партии – развитие экономики в интересах людей труда, ради обеспечения достатка семей, усиление поддержки материнства и детства, пожилых и малообеспеченных граждан. Мы будем решать вопросы, которые ставили вы сами, обращаясь в Партию, к ее депутатам.

В команде «ЕДИНОЙ РОССИИ» – и опытные профессионалы, и новые лица. Сплав опыта, профессионализма и новых подходов, свежих идей позволит нам успешно развивать регион, улучшать качество жизни, повышать ваш достаток и социальную защищенность.

Благодаря вашей поддержке мы продолжим помогать губернатору и правительству Воронежской области в реализации нацпроектов, выполнении поручений Президента России Владимира Путина.

Призываю вас проголосовать за «ЕДИНУЮ РОССИЮ» – Партию, которая берет на себя ответственность за исполнение своих обязательств и работает на результат!

8-я причина: «Единственная идет на выборы с пошаговой программой действий»

Александр Гусев

О восьмой причине говорит Александр Гусев, губернатор Воронежской области:

Уважаемые воронежцы!

13 сентября мы выбираем депутатов регионального парламента. Я возглавил региональный список Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборах в Воронежскую областную Думу. Мой многолетний опыт руководящей работы на всех должностях свидетельствует: именно эта Партия обеспечивает и поддерживает конструктивное взаимодействие ветвей и уровней власти. Более того, она единственная идет на выборы с пошаговой программой действий на уровне области и муниципалитетов. Именно «ЕДИНАЯ РОССИЯ» объединяет ведущих экспертов-профессионалов, деятельную энергичную молодежь, лидеров общественного мнения – тех, кому по плечу решение задач, стоящих перед Воронежской областью. Партия не стоит на месте, она развивается и меняется. Привлекает в свои ряды новых членов и сторонников. По сравнению с прошлым созывом областной Думы нынешний состав кандидатов обновился более чем наполовину.

Воронежцы! Друзья! Я призываю вас с 11 по 13 сентября принять участие в процедуре голосования и отдать свой голос за список кандидатов Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»! Это – ответственная сила. Это люди, способные обеспечить системное развитие региона в экономике и социальной сфере. Мы все хотим быть уверены в завтрашнем дне! И в наших силах выбрать тех, кто обеспечит нам эту уверенность! Вместе сделаем жизнь лучше!

№8 – в избирательном бюллетене!

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».