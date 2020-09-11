Мы прямые конкуренты партии власти, поэтому нас давят, - лидер «Справедливой России» Артем Рымарь

.
Кандидаты от «Справедливой России» перечислили наиболее болевые точки региона.
11 сентября стартовали досрочные выборы депутатов Воронежских областного и городского заксобраний. Тем не менее, кульминация этого процесса произойдет через два дня. В воскресенье, 13 сентября, напомним, начнется Единый день голосования. По его итогам воронежцы определят, кто будет представлять их интересы в законодательной власти и региона, и города. Сейчас многие политики выступают с различными предложениями, инициативами и обещаниями. Однако не все из них говорят о многочисленных острых проблемах Воронежской области. Их, быть может, единственными в регионе перечислили кандидаты от «Справедливой России».
Представители партии записали ролик, в котором обратились к воронежцам. Каждый из кандидатов обозначил болевую точку, против которой он выступает.
- В регионе была провалена реформа ЖКХ, и инженерные сети передали в частные руки
- Проводится варварская строительная политика, в результате которой уничтожаются леса, скверы и объекты культурного наследия
- Люди ездят на старом общественном транспорте и вынуждены платить за парковки
- В Воронеже вырубается Северный лес
- Прямые выборы мэра города отменили еще два года назад
- На селе не работает мусорная реформа
Также кандидаты выразили обеспокоенность:
- Принудительной вакцинацией
- Дистанционным обучением
- Добычей никеля на Хопре
- Вонью в Воронеже
- Мы прямые конкуренты партии власти, вот нас и давят. Мы за достойные условия жизни простого человека. Мы из народа и всегда на стороне народа! – заявил вместе с соратниками лидер воронежской «Справедливой России» Артем Рымарь.
Публикация оплачена из средств избирательного фонда избирательного объединения Регионального объединения Политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ» в Воронежской области.