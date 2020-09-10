В Воронеже члены партии ЛДПР предложили ввести первосентябрьский капитал

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В четверг, 10 сентября, в Воронеже состоялась пресс-конференция "Проблемы Воронежской области и пути их решения: взгляд ЛДПР из Москвы и региона". В ней приняли участие члены регионального отделения партии Павел Большов, Александр Овсянников, Юрий Яковлев, Игорь Паринов и Сергей Белоусов.

Они подчеркнули, что ЛДПР - единственная политическая сила, которая вышла на общение в преддверии Единого дня голосования с представителями местных СМИ.

- Воронежское отделение партии участвует в 218 избирательных кампаниях по всей области, в том числе в региональный парламент и городскую Думу Воронежа. Среди наших кандидатов юристы, экономисты, инженеры. Все они являются выходцами из простого народа. За период избирательной кампании мы проделали колоссальную работу – посетили каждый район области, встречались с гражданами, принимали от них наказы, - отметил координатор Воронежского регионального отделения ЛДПР Павел Большов.

В ходе таких поездок оказалось, что в Новой Усмани есть участок, который до сих пор не могут газифицировать, а в Новохоперском районе людей не подключают к канализации, проект которой они оплатили за свой счет.

- Остро стоит вопрос с вывозом мусора – услуга оказывается недобросовестно, однако людям исправно приходят счета с завышенными, по нашему мнению, тарифами. И нам не понятно, почему чиновники на местах бездействуют и не хотят решать проблемы людей, - заявил спикер.

Также он перечислил основные направления партийной работы. Это борьба за отмену пенсионного возраста, бесплатная медицина, помощь малоимущим и ликвидация зарплат в конвертах, оплата капремонта только за счет государства, сентябрьский капитал.

Коллегу поддержал руководитель фракции ЛДПР в Воронежской областной Думе VI созыва Александр Овсянников. По его мнению, абсолютно все школы в регионе достойны современного ремонта. Помимо этого, в парии считают, что государство должно оказать материальную поддержку всем детям, которые идут в первый класс.

- Считаем, что на сборы ребенка в школу должно быть специальное пособие в размере 10 тысяч рублей. Многие семьи живут бедно и им сложно найти дополнительные средства, чтобы купить самое даже необходимое, - заявил депутат регионального заксобрания.

Присутствующий на пресс-конференции кандидат в депутаты Воронежской гордумы Юрий Яковлев попытался внести ясность с оплатой капитального ремонта и вывозом мусора. По его словам, эти две сферы работают не на пользу жителей:

- В текущем году в Воронежской области плата за капремонт выросла почти на 40% вместо нормативных 4%. За счет этого дополнительных средств в региональный фонд капремонта поступит порядка трех миллиардов. Однако контроль за ходом работ практически не осуществляется. Мусорная реформа тоже выглядит большой аферой – за вывоз люди платят немалые деньги, а инфраструктура по его утилизации не создается. По всем этим обращениям,

которые мы получили от жителей Воронежской области, проводится работа, их возьмут на контроль.

Со своей стороны депутат ЛДПР в Россошанском районе Игорь Паринов с сожалением отметил, что в Воронеже становится все меньше мест для сбора молодежи:

- Нужны площадки, чтобы молодые люди не слонялись по всему городу, а имели место, где можно не только общаться и проводить интересно время, но и подискутировать. В партии у нас такая возможность есть, а самым активным мы обеспечиваем карьерный рост.

Также о своей работе с обращениями жителей отчитался кандидат в Городскую Думу Воронежа от партии ЛДПР Сергей Белоусов. Он рассказал о нарушениях прав жителей Северного микрорайона. По его словам, в одном из домов по улице Лизюкова управляющая компания заасфальтировала два подъезда, а три засыпала землей. На улице Хользунова жители не могли добиться медицинских квот.

-После нашего обращения одной из женщин выделили квоту. В другом доме детская песочница была в ужасном состоянии, а у самого дома даже не было кадастрового номера. Но оказалось, что все можно решить. Мы привезли новый песок, поставили лавочки, при этом хочу заметить, что ни на одной из них нет моей фамилии и обозначения партийных данных. Я считаю, что это ни к чему,-сказал Сергей Белоусов. Всем обратившимся к нему гражданам он пообещал оказать помощь в восстановлении справедливости.

Оплачено из средств избирательного фонда Воронежского регионального отделения «ЛДПР»