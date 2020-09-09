Проекты Нововоронежской АЭС стали победителями регионального этапа Всероссийского конкурса «МедиаТЭК-2020»

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Совместный проект Профсоюзного комитета и Управления информации и общественных связей Нововоронежской АЭС «Бессмертный полк в лицах» занял первое место в номинации «Социальная и экологическая инициатива» в категории «Пресс-службы региональных компаний ТЭК».

Проект посвящен 75-летию Великой Победы и 75-летию атомной промышленности.Он включал четыре акции – творческий фотоконкурс, городскую фотовыставку, виртуальное шествиенововоронежского «Бессмертного полка» и издание памятного фотоальбома лучших работ. В проекте приняли участие сотрудники Нововоронежской АЭС, члены их семей и жители города. На конкурс было представлено почти 500 фотографий.

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Также второй год подряд победителем в номинации «Лучшее корпоративное СМИ» стала газета Нововоронежской АЭС «Рабочий атом».Издание выпускается с 1974 года и является источником информации о Нововоронежской АЭС не только для сотрудников атомной станции, но и для жителей региона присутствия АЭС.

«Нововоронежская АЭС ежегодно принимает активное участие в конкурсе «МедиаТЭК» и традиционно становится победителем в своих номинациях. Кроме того, работа Управления информации не осталась незамеченной и на этапе федеральном. В 2018 году они заняли третье место в номинации «Лучшая пресс-служба региональных компаний ТЭК», а в 2019 году совместный проект с изданием «КоммерсантЪ» завоевал высшую награду конкурса», - отметил директор Центра энергосбережения Воронежской областиИгорь Колтаков.

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Кроме того, победителем регионального этапа в номинации «Лучшая районная газета по освещению событий ТЭК» стала нововоронежская газета «Мой город». В номинации «Новая энергия для страны и развитие ТЭК» категории «Региональныетелевизионные средствамассовой информации» первое место заняла телепрограмма «Территория атома», которая уже пятый год выходит на канале ТВ «Губерния».

Все проекты-победители регионального этапа примут участие в федеральном этапе конкурса, итоги которого подведут в октябре.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ruwww.russianatom.ru

Управление информации и общественных связейУправление информации и общественных связей

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