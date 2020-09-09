Воронежцы могут остаться без отопления?

Осень уже наведалась к воронежцам, напомнив о себе резким похолоданием Фото: из архива «КП»

В Воронеже входит в завершающую стадию подготовка домов к отопительному сезону. Промывка и опрессовка систем позади, осталось получить паспорта готовности. Однако представители городских УК сетуют на бюрократические проволочки со стороны ресурсоснабжающих организаций и фонда капремонта.

Так, по данным пресс-центра ЖКХ, представители УК подготовили к работе системы в 2 482 многоэтажках с централизованным отоплением. Порядка 1 300 паспортов готовности согласованы с поставщиками, остальные еще лежат у них на подписи. При этом дома полностью готовы к пуску тепла.

- Самая распространенная причина отсутствия паспортов готовности – человеческий фактор. В некоторых районах ресурсники сообщают о том, что ответственные за подписи сотрудники находятся в отпусках. Сотни документов лежат в кабинетах РСО от одного до двух месяцев. При этом речь идет о домах, где к работе отопительных систем нет никаких замечаний, - отметили в пресс-центре ЖКХ. - Еще одна проблема, которая тормозит подготовку к отопительному сезону - отсутствие технической документации после проведения капитального ремонта отопления в домах. По завершению работ Фонд капремонта не сдает инженерные сети поставщикам ресурсов и не передает в УК паспорта на узлы учета. Без этих документов для ресурсоснабжающей организации формально системы отопления в МКД не существует.

В Фонде капремонта оперативно прокомментировали претензии коммунальщиков:

- После завершения капитального ремонта на доме создается рабочая комиссия в составе: председателя (начальник отдела технического контроля ФКР) и представителей от подрядчика, ФКР, департамента ЖКХ региона, органа местного самоуправления, организации, осуществляющей строительный контроль за капитальным ремонтом многоквартирного дома, УК, общественной организации и собственников квартир. После завершения ремонта подрядная организация реестром передает паспорта на установленное оборудование управляющей компании.

В городских управах также пока не видят проблем с подготовкой к отопительному сезону. Например, в Ленинском районе на днях прошло заседание, посвященное этому вопросу, с приглашением представителей Советов домов, УК и ТСЖ. На встрече обсудили все насущные вопросы. Как нам рассказали, в случае угрозы срыва пуска тепла, созывается районная комиссия по ЧС, которая применяет к виновным меры, вплоть до уголовного наказания. Но пока оснований для столь жестких мер нет.

«Комсомолка» также запросила комментарий у мэрии о ходе подготовки в началу отопительного сезона в городе в целом.