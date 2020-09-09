«Закрыли одну, открылись две»: в Воронеже юридические фирмы продолжают обманывать людей

Фото со встречи с сотрудниками юридического бюро. Фото: Кирилл Мишин

В марте «Комсомолка» уже писала о том, что десятки жителей Воронежа попались на уловки сотрудников юридического бюро и потеряли немалые деньги. Через несколько дней после публикации первого материала, наши корреспонденты присутствовали при штурме горожанами этой конторы. Стычка закончилась вызовом нескольких нарядов полиции и скорой помощи. После этого правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества, а фирма юридических услуг вскоре закрылась.

ПОДОБНА ГИДРЕ

К сожалению, на этом история не закончилась. В редакцию «КП-Воронеж» вновь обратились несколько человек и сообщили о двух конторах, которые действуют по похожим схемам. Одна из них находится по улице Средне-Московской, вторая - на Бахметьева. И честно говоря, мы ни капли не удивились, когда оказалось, что это отделения одной организации и работает в них тот самый Игорь Павлович и его коллега из скандального бюро юридических услуг. Их фото и имена узнал наш читатель Владимир, который чуть не попался на удочку мошенников. Получается, что эта фирма подобна Гидре: отрубишь одну голову - вырастает сразу две.

Кстати, открылись они весной этого года, сразу после закрытия юридического бюро.

- Мне нужно было решить один вопрос, и я зашел на сайт Роспотребнадзора. Увидел там сбоку форму, где предлагали оставить номер телефона и информацию о проблеме. Позже мне перезвонили и предложили прийти в офис на Бахметьева, чтобы рассказать о своей ситуации более подробно. Звонили несколько раз, пока я не согласился приехать. На бесплатной консультации мне слишком настойчиво предлагали подписать договор. Как раз тот самый Игорь Павлович. Это вызвало подозрения, и я перестал отвечать на их звонки. Уже дома увидел статью на вашем сайте об этих мошенниках и очень обрадовался своему чутью. Ведь я чуть не потерял 20 тысяч рублей, - рассказывает Владимир.

Сайты-клоны Роспотребнадзора.

Кстати, по словам нашего читателя, деньги просили перевести не на расчетный счет, а на карту некой Анне Михайловне, причем по номеру телефона. Судя по всему, горе-юристы решили обойти правила, хотя это нарушает налоговое законодательство.

ФЕЙКОВЫЙ САЙТ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Нам стало интересно, как же так получилось, что Роспотребнадзор отправил Владимира к мошенникам? Мы решили пройти путем нашего собеседника: написали в поисковике «Роспотребнадзор Воронеж», первой строкой сразу же выдало официальный сайт, на котором нет никаких юристов. А вот чуть ниже появился еще один сайт якобы Роспотребнадзора. Только вот он не настоящий, и именно там пользователям предлагают пообщаться с юристами. В чате на сайте мы описали свою проблему, указали номер телефона и получили следующее сообщение:

«За онлайн-консультацию необходимо заплатить 120 рублей, а если хотите, чтобы ваш разговор был конфиденциальным, то 700 рублей».

Предложение онлайн-консультации за 120-700 рублей на фейковом сайте.

Платить даже минимальную сумму мы не стали, но чтобы проверить «юристов», заказали бесплатный звонок. Пока ожидание тянулось, набрали номер горячей линии, указанный на поддельном сайте. Как оказалось, это телефон колл-центра по подбору интернет-провайдера. Его сотрудники рассказали, что когда-то давно номер действительно принадлежал Роспотребнадзору. Видимо, мошенники просто скопировали его, зная, что никакую помощь люди здесь не получат.

Спустя несколько минут по нашей заявке перезвонили из «центра юридической помощи». После опроса нас сразу же направили на бесплатную консультацию в офис на проспекте Революции. Мы внимательно изучили отзывы о юристах по этому адресу, вероятнее всего, - тоже мошенники.

На самом деле в поиске огромное количество фейковых сайтов госслужб. Переходим на другую аналогичную страницу лжероспотребнадзора, где предлагают помощь по защите прав потребителей. В углу уже знакомое нам окошко для обращения. Проделываем все ту же процедуру и ждем.

Через пару часов перезванивают «специалисты». Причем только по одному из оставленных номеров, второй, проигнорированный, мы использовали для записи в юридическое бюро, которое горожане как раз и брали штурмом. Видимо, телефон внесли в «черный список». Мужчина на том конце провода сказал, что «по телефону решать такие вопросы неудобно» и позвал в офис на Бахметьева, куда ходил наш читатель Владимир. Что будет во время консультации мы и так знали, поэтому идти отказались.

Стоит отметь, что консультанты обоих сайтов приглашали в разные конторы, но называли их «Центром юридической помощи». Скорее всего, они специально не говорят конкретное название, чтобы клиенты не смогли прочитать отзывы.

БЕЗУСПЕШНЫЕ ПОПЫТКИ ВЕРНУТЬ ДЕНЬГИ

Если Владимир вовремя успел понять, что его хотят обмануть, то наша другая собеседница Жанна не сориентировалась и отдала лжеспециалистам 20 тысяч рублей.

- Долго искала в интернете юристов и увидела в поисковике небольшую рекламу. Позвонила по указанному номеру, там девочка пообещала мне бесплатную консультацию и дальнейшую помощь. В итоге просидела в очереди минут 40, было слишком много людей и ушла. Времени ждать дольше не было. Но из фирмы тут же начали звонить и просить вернуться. В итоге я пришла к ним в офис на Средне-Московской на следующий день, и мы заключили договор, - рассказывает горожанка. - Меня попросили перевести по номеру телефона 20 тысяч рублей на счет одной из сотрудниц фирмы.

Уже позже Жанна поняла, что с ней произошло, и вместе с адвокатом пошла в эту контору. Выяснилось, что документы за 20 тысяч составлены неправильно.

- Я написала претензию, на которой, кстати, расписался один из юристов. Однако деньги мне никто возвращать так и не собирается, - негодует женщина.

Самое страшное, что это лишь одна из историй. А в комментариях под нашими прошлыми материалами появляется все больше и больше комментариев о таких фирмах:

«А как расторгнуть договор с ними? Услугу, которая мне нужна, в 21 тысячу оценили», - пишет Татьяна.

«В статье написано, что юрист представилась Алиной, а мне - Ариной. И я смотрю - почерк тот же самый. Я звонила, чтобы встретиться с ней и мне каждый раз говорили, то она болеет, то ребенок болеет, то она на карантине, то в суде», - рассказывает Анна.

«Хотел расторгнуть договор с ними, которому три дня, грозят судом» - пишет Константин.

ВЕДЕТСЯ СЛЕДСТВИЕ

В прокуратуре Воронежской области корреспонденту «КП» сообщили, что еще 29 января текущего года в отношении бюро юридических услуг возбуждено уголовное дело по признакам ч.2 ст.159 УК РФ – мошенничество. Срок рассмотрения дела был продлен до 29 октября. Ход и результаты расследования находятся на контроле областной прокуратуры области.

Деятельность сотрудников второй фирмы правоохранители также проверяют на предмет мошенничества. Однако обращений граждан в отношении этой конторы в прокуратуру и полицию не поступало.

Дорогие читатели, мы призываем вас быть внимательными, проверять сайты, на которые заходите и обязательно читать отзывы о подобных организациях. Если видите хотя бы пару сообщений о том, что это мошенники - бегите. Ни в коем случае не подписывайте никаких договоров и уж тем более не переводите деньги

Если вы стали одной из жертв мошенников, сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам во «Вконтакте».