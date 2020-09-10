Воронежцы могут подать заявку на благоустройство двора

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В 2020 году в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» в Воронеже благоустроят 68 дворов. Причем по 65 адресам работы либо уже завершены, либо близятся к финишу. Итоговый результат довольно скоро должны увидеть, например, жители дома №205 на Ленинском проспекте.

Этот и другие дворы Железнодорожного района во время очередного выездного совещания посетили мэр Вадим Кстенин, руководитель районной управы Леонид Беляев и депутат Воронежской городской Думы Михаил Гусев.

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Если и вы хотите, чтобы территория вокруг вашего дома преобразилась, нужно проявить инициативу. В мэрию за последние годы подали заявки на благоустройство примерно 400 дворов. Только в этом году на ремонт выделили 225 млн рублей - столько же запланировано и на следующие двенадцать месяцев.

Чтобы подать заявку на участие в нацпроекте «Жилье и городская среда», нужно провести общее собрания жильцов. На нем воронежцы решают, каким бы они хотели видеть свой двор. Все решения собственников оформляются в протокол. После документ необходимо отправить в управу района.

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- Жители сами решают, что хотят видеть у себя под окнами: сквер, многофункциональную спортивную площадку, возможно, детскую площадку, тем более что территория позволяет. А мы как депутаты городской Думы помогаем им реализовать свои задумки. Это и есть настоящее муниципальное самоуправление, - отметил Михаил Гусев.

В будущем у мэрии должна появиться возможность самостоятельно принимать решение о ремонте того или иного двора. Это необходимо, так как не все воронежцы готовы выступить с инициативой. Отметим, что муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Воронежа», которая идет в рамках нацпроекта, продлится, как минимум до 2024 года.