Французская компания Lidea вложит 2,6 млрд рублей в строительство семенного завода в Воронежской области

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На территории опережающего социально-экономического развития «Павловск» французская компания Lidea планирует построить завод производительностью 20 тысяч тонн семян в год. В проект инвестируют 2,6 млрд рублей.

9 сентября губернатор Александр Гусев, генеральный директор французской компании Пьер Фли и операционный директор Патрис Сервер заложили первые кирпичи в основание завода. После этого было подписано соглашение о сотрудничестве между правительством Воронежской области и российским представительством Lidea.

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«Мы дали старт мощному проекту»

Для реализации проекта потребовалась территория около 100 гектаров. Из них только около 20-ти будет отведено непосредственно под семенной завод «Танаис» компании Lidea и складские помещения, а на оставшихся 80 гектарах будет расположен научно-исследовательский агроцентр.

- Павловский район был выбран нами, так как здесь высокое качество сельского хозяйства, хорошая техническая оснащенность и инфраструктура. Знаю, что для России сельское хозяйство значит очень много. Для Франции оно также крайне важно. Поэтому уверен, что сотрудничество наших стран в этой отрасли даст наилучший результат. Воронежская область - большой аграрный регион с хорошими почвами и климатом. Но важно и то, что здесь есть надежные партнеры: достаточно компаний, которые могут производить качественный семенной материал в поле. Мы же будем затем дорабатывать его на заводе, - отметил генеральный директор компании Lidea Пьер Фли.

Французский инвестор специализируется на исследованиях, производстве и продаже семян кукурузы, подсолнечника, рапса, сои и сорго. Для Воронежской области - это возможность развивать смежные отрасли сельского хозяйства. Кроме того, удастся снизить общероссийскую импортозависимость от зарубежных семян.

- Сегодня мы дали старт мощному проекту, который, без сомнения, окажет положительное влияние на жизнь Павловского района и региона в целом. За появление такой перспективы я хочу поблагодарить наших французских партнеров. Мы получим возможность существенно закрепить наши успехи в сельском хозяйстве, - подчеркнул Александр Гусев.

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Первые отгрузки семян - уже этой осенью

Период реализации первой стадии проекта – 2020-2023 годы. Вторая стадия строительства завода намечена на 2024-2026 годы. Будет создано 163 рабочих места - и это только во время становления. Как сказал генеральный директор ООО «Танаис Семанс» Олег Ефремов, со временем число сотрудников, конечно, может вырасти.

- Завод в Павловском районе будет самым технологичным для компании Lidea. В производство мы вкладываем весь тот опыт, что получили фактически за 60 лет. Будем рады работать с фермерскими хозяйствами и сельхозпроизводителями по всей России. Уверен, что местные аграрии по достоинству оценят качество семенного материала, что будет производиться здесь. Пока предприятие только стоится, но первые мешки с семенами отправятся к нашим партнерам уже осенью. Дальше мы будем открывать новые рынки в Казахстане и Беларуси. Они также будут получать продукцию этого завода, - комментирует Пьер Фли.

Воронежские власти планируют поддержать местные фермерские хозяйства, которые будут применять элитные семена. Ожидается, что их закупки будут субсидированы. Это несомненное конкурентное преимущество. Но важно и качество!

- Мы берем семена прямиком из под комбайна и проводим сортировку, калибровку и прочие необходимые действия для контроля качества. Все для того, чтобы получить хороший конечный продукт. В тот завод, который мы вскоре здесь увидим, заложена возможность, удвоить и даже утроить объем производства. Если российский рынок даст ответ на наши вложения, мы готовы развиваться и дальше, - рассказал операционный директор Lidea Патрис Сервер.

Хотя строительство семенного завода, по сути, только начинается, руководители компании Lidea уже сделали подарок для Павловска и всех его жителей - подарили сертификат на высадку новой парковой зоны.

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Справка «КП»

1 сентября 2020 года завершилось слияние EURALIS Semences и CAUSSADE SEMENCES Group в единую компании Lidea. Новое предприятие уже входит в десятку крупнейших мировых лидеров по производству семян полевых культур. Под единым брендом работают 8 производственных площадок во Франции, Румынии, Украине, Испании, а вскоре и в России, а также 17 исследовательских станций по всей Европе. Компания Lidea объединяет более 2000 сотрудников. А ее годовой оборот достигает 350 миллионов евро.

Ранее отечественные аграрии уже были знакомы с EURALIS Semences. Эта группа компаний вышла на рынок СССР еще в 1987 году по маркой Rustica. А в 2006 году открыла представительство в Ростове-на-Дону. В течении 12 лет дочерняя компания занимается продажей и производством семян в России.