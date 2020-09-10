В Воронеже более 200 детей поучаствовали в творческом конкурсе, посвященном 75-летию Победы

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В Воронежской городской Думе наградили победителей детского творческого конкурса, посвященного 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Ребята могли проявить себя в двух номинациях – «Рисуем Победу» и «Рассказы о войне». В общей сложности организаторам прислали более 150 работ.

Председатель постоянной комиссии по образованию, культуре и социальной поддержке населения, депутат от фракции «Единая Россия» Марина Бочарова вручила юным талантам дипломы и подарочные сертификаты.

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- Этот конкурс не только дань великой дате, очень важной и значимой для всех нас и каждой семьи в отдельности, но и возможность детям проявить свои творческие возможности. Такие мероприятия служат сплочению семьи, сохранению и передаче воспоминаний от прадедов к внукам, изучению истории страны не только по учебникам и художественной литературе, но и через воспоминания близких людей. И здорово, когда вместе с детьми на награждение приходят их родители, чтобы поддержать своих юных художников и писателей, порадоваться за их успехи, - отметила Марина Бочарова.

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Конкурс стартовал еще 10 февраля. Итоги должны были подвести раньше. Однако в связи со сложной эпидемиологической обстановкой прием работ продлили до 16 июня. Несмотря на то, что многим детям в этом году пришлось привыкать к новому формату учебы - дистанционному - мальчишки и девчонки нашли силы и желание проявить себя и в конкурсе. Работы на оценку жюри отправили более 200 детей и подростков. Возраст участников - от 6 до 15 лет.