Стало известно, как объяснили свое богатство родители экс-заместителя начальника ГИБДД Воронежской области, купившие недвижимость на 65 млн

Представители прокуратуры разнесли заключение эксперта в пользу семьи Качкиных в пух и прах. Фото: Юрий КОЗЛОВ

В Советском районном суде 9 сентября продолжился судебный процесс по делу бывшего заместителя начальника ГИБДД Воронежской области Игоря Качкина. Напомним, представители прокуратуры вменяют ему в вину, что он не смог объяснить, на какие деньги его родители купили себе 22 объекта недвижимости на сумму 50 миллионов рублей. Еще к девяти, приобретенным на 15 млн., у надзорного ведомства вопросы не возникли. Такие солидные приобретения родители Игоря Качкина сделали за период с 2013 по 2018 годы. Так вот, всю неподтвержденную доходами, но тем не менее купленную недвижимость хотят забрать у семейства Качкиных в пользу государства. В этом-то и соль нынешнего процесса.

Возле суда атмосфера была куда спокойнее, чем 8 сентября на прославившемся дикими страстями процессе Михаила Ефремова. Ни тебе фриков, ни представителей ЛБГТ, защищающих обвиняемых. Да и их самих не было. Ни родителей (их адвокат Ирина Чернышева объяснила, что нет смысла их дергать каждый раз из Грибановского района), ни самого Игоря Качкина (его защитник Вера Белкина заявила, что присутствие полицейского начальника возможно разве что на финальном заседании). А до него пока еще неблизко.

На нынешнем заседании суда представители прокуратуры Виктор Кравцов и Сергей Варнавский в пух и прах разнесли заключение эксперта, вроде как подтверждавшего, что те самые 50 миллионов у родителей бывшего высокопоставленного гаишника были.

Так, к примеру, этот специалист, нанятый отцом Игоря Качкина Николаем, утверждал, что его клиент получил за аренду бани 3 млн 485 тысяч рублей. По подсчетам прокуратуры, это означало, что тот, кому сие помещение потребовалось, платил 40 тысяч рублей ежемесячно. Понятно, что баня в Грибановском районе таких денег, мягко говоря, не стоит.

Еще один пассаж – эксперт полагает, что за мойку автомобиля в автопредприятии Николая Качкина брали по 1636 рублей. Между тем, работница мойки, трудившаяся там с июня 2010-го по февраль 2012 года, утверждает, что эта услуга стоила от 500 до 700 «целковых».

Доходы от продажи машин семьей Качкиных, по мнению эксперта и служебной проверки, проведенной в ГУ МВД, сильно разнятся. Специалист, нанятый Николаем Качкиным, полагает, что родители полицейского начальника положили себе в карман от этих сделок 11 миллионов рублей. В главке региональной полиции называют сумму на порядок меньше – 7 млн.

Да и в целом, по мнению представителей прокуратуры, ахиллесова пята заключения эксперта – в том, что он доходы безбожно завышал, а расходы, связанные с бизнесом, - зарплата работникам, оплата услуг ЖКХ и так далее, - вообще учитывать забывал. В надзорном ведомстве считают, что выводы этого специалиста голословны. Представитель прокуратуры выразился даже более жестко – они явно «подгонялись» под сумму иска в 50 млн, делались на основании таких документов, как книга внутреннего учета предприятия семьи Качкиных, куда можно было вписать все что угодно. Резюме – выводы голословны. Сделаны на основании документов, написанных «на коленке», причем многие из них сделаны задним числом.

Адвокаты Игоря Качкина и его родителей усомнились в показаниях работницы мойки. На что представители прокуратуры пообещали, что она теоретически может подтвердить свои слова в суде. Что же касается возражений по заключениям эксперта в целом, защитники (точнее, защитницы) попросили время на то, чтобы их изучить.Судья Елена Наседкина пошла им навстречу, назначив новое заседание на 18 сентября.

Адвокаты попросили время на изучение доводов обвинения. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Судья Елена Наседкина назначила новое заседание на 18 сентября. Фото: Юрий КОЗЛОВ

Кстати, Игорь Качкин недавно не сумел доказать в Центральном районном суде, что выговор с предупреждением о неполном служебном соответствие ему вынесли незаконно, а равно несправедливо лишили месячной премии. Разбирательство даже дало обратный эффект. Всплыли наружу, к примеру, показания трех бывших владельцев квартир, которые заявили, что родителей Качкина они вовсе не видели. Зато Игорь Николаевич, по их словам, покупал жилплощадь как полноценный хозяин. А в элитном доме в книге консьержа Качкин-младший прямо так и значился владельцем квартиры стоимостью 4,8 миллионов рублей. В итоге ни одно из требований экс-заместителя начальника областной ГИБДД не удовлетворили. Правда, решение суда пока не вступило в законную силу.

Напомним, первое судебное заседание по этому делу прошло 25 февраля. Судья Раиса Боева сразу заявила о самоотводе во избежание конфликта интересов. Мотивировала она свое решение тем, что ее сын работает в областной прокуратуре – то есть, стороне обвинения. На следующий день дело передали гражданскому судье Елене Наседкиной.

В то же время в региональном ГУ МВД, Игоря Качкина, хотя и не уволили, но из ГИБДД убрали. Он стал начальником тыла в ОМВД России по Панинскому району.

На вопрос о том, если спорные объекты недвижимости все же отдадут государству, может ли дальше Качкин продолжать работать в полиции, да еще на руководящей должности, представители прокуратуры призвали подождать решения суда. А потом уже поинтересоваться об этом в главке регионального ГУ МВД.