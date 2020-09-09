Алексей Натаров: Вместе добьёмся повышения качества жизни всех жителей региона!

фото: Алексей Натаров

Я 15 лет работаю в медицине. Прошел путь от санитара до заместителя главного врача. Убежден, что люди – вот ради кого существует государство. И своей главной задачей я вижу рост благосостояния воронежцев, поддержание их здоровья, оказание качественной медицинской помощи и набора социальных услуг.

Важнейшая цель, которую ставит «ЕДИНАЯ РОССИЯ» перед депутатами областной Думы нового созыва, – повышение доступности медицинской помощи, модернизация первичного звена здравоохранения, рост заработной платы медицинского персонала. В рамках проекта «Бережливая поликлиника» значительно сократится период ожидания приема узкопрофильных специалистов, лабораторно-инструментального обследования и очереди на высокотехнологичные операции.

Особое место в программе «ЕДИНОЙ РОССИИ» занимает поддержка материнства и детства. Для родителей и подрастающего поколения будут созданы максимально комфортные условия. Расширен объем материальной поддержки многодетных семей. Единовременные выплаты в 200 тыс. руб. за рождение второго ребенка будут предоставляться матерям не только младше 28 лет, но и всем остальным. К 2025 году будет полностью ликвидирован дефицит мест в ясельных группах детских садов, а 98% школьников смогут учиться в первую смену.

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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется повышения качества жизни воронежских пенсионеров. Все желающие должны иметь возможность трудоустроиться и в почтенном возрасте! Вместе с этим продолжится строительство домов-интернатов нового типа. За пять лет сотни пожилых людей смогут ощутимо улучшить условия проживания.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит масштабное выделение бюджетных средств на помощь наиболее пострадавшим от пандемии категориям населения, расширит волонтерскую помощь инвалидам, престарелым и декретированным контингентам (сотрудники организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения).

Если мы сумеем воплотить планы Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», которые она ставит перед собой на ближайшие пять лет, мы добьемся нового качества жизни для всех жителей региона!

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – партия реальных дел! Она в своей работе сосредоточена на решении конкретных проблем. У «ЕДИНОЙ РОССИИ» есть все необходимые инструменты, чтобы реализовать намеченные планы: национальные и партийные проекты, федеральные и областные программы. Есть люди, способные воплотить эти планы в жизнь!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это в первую очередь забота и ответственность. Я прошу вас поддержать список партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на предстоящих выборах! Призываю вас проголосовать за здоровую нацию, за эффективную социальную политику, за высокое качество жизни!

С уважением, Алексей Натаров

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»