Дело топ-менеджеров воронежского авиазавода о растрате 21 млн снова затягивается

Фото Ирина ШАБАНОВА.

В Левобережном суде прошло очередное заседание по делу о присвоении и растрате более 21 млн рублей на воронежском авиазаводе (ВАСО). Дело громкое и резонансное, поскольку фигурантами проходят бывшие топ-менеджеры предприятия – экс-гендиректор ВАСО Виталий Зубарев, его заместитель Александр Ткачев и советник Александр Лисицын.

Заседание обещало быть жарким, поскольку именно на сегодня, 8 сентября, был назначен первый допрос свидетелей обвинения. Казалось бы, дело сдвинулось с мертвой точки, но увы. Никто из свидетелей не явился. У одного из них нашлась уважительная причина по состоянию здоровья. А вот по поводу второго прокурор ходатайствовала о принудительном вызове.

Следующее заседание состоится 17 сентября. И также ожидается допрос свидетелей.

Возражений о переносе заседания ни у представителей прокуратуры, ни у адвокатов не было. После этого судья Ирина Мельник объявила о завершении заседания.

Надо сказать, что дело расследуется уже четыре года. Виталий Зубарев даже пошутил по этому поводу перед заседанием: символично, что назначено было на 8 сентября. Возбужденное еще в 2016 году оно три раза было переквалифицировано. Сначала его фигурантов обвиняли в крупном мошенничестве, затем в злоупотреблениях полномочий, а в прошлом году оно дошло до суда по статье о растрате.

Версия следствия: хищение было

По версии следствия, Виталий Зубарев, Александр Лисицын и Александр Ткачев через компанию «Воронеж-Станкосервис» похитили денежные средства ВАСО на сумму более 21 млн рублей. Деньги были выделены заводу на реализацию совместного с Минобразования и науки РФ проекта «Создание высокотехнологичного производства авиационных агрегатов гражданских самолетов нового поколения с применением концепции гибких производств для поставки в серийное производство регионального самолета Ан-148». Фактически все происходило в 2010-2012 годах. Следствие считает, что они вступили в преступный сговор и заключили с «Воронеж-Станкосервис» фиктивный договор. Именно по нему компания якобы выполняла для предприятия работы. Стоимость их оценили в 20 млн 54 тыс. рублей. А на деле все выполняли сотрудники авиазавода. Несмотря на это, Зубарев и Ткачев провели акт приема работ по договору, летом 2012 года перечислили деньги на счета «Воронеж-Станкосервис», что следствие посчитало растратой.

К тому времени как появилось уголовное дело, Владимир Зубарев уже ушел с поста гендиректора ВАСО и успел побывать главой Воронежской индустриальной корпорации (ВИнКо). Она является управляющей компанией индустриального парка «Масловский» и воронежской особой экономической зоны «Центр». В прошлом году он уволился.

Версия защиты: деньги ушли на налоги и зарплаты

У стороны защиты есть своя версия. По словам адвоката Михаила Колесникова, еще в 2018 году дело по статье мошенничество (часть 4 статья 159 УК РФ) в отношении его подзащитного Александра Лисицина и других обвиняемых было прекращено по реабилитирующим основаниям. Факт хищения имущества ВАСО не подтвердился. Затем уголовное дело переквалифицировали как злоупотребление полномочиями (статья 201 УК РФ).

– В случае этой квалификации уголовного дела вопрос о хищении не поднимался. Следствие выдвинуло версию о невыгодности договора ПАО «ВАСО» с ЗАО «Воронеж-Станкосервис». А в 2019 году правоохранительные органы вновь вернулись к теме хищения и переквалифицировали со злоупотребления полномочиями на растрату (статья 160 УК РФ). Но в деле так и осталось не отмененное постановление о прекращении уголовного преследования по факту хищения, рассказал Михаил Колесников.

Оспаривает сторона защиты и факт того, что работы по договору подряда выполнялись сотрудниками ПАО «ВАСО», а ЗАО «Воронеж-Станкосервис» лишь получало деньги.

– У нас имеются подтверждения того, что работы со стороны «Воронеж-Станкосервис» выполнялись. А если к участию и привлекались сотрудники авиазавода, то на основании отдельных трудовых или гражданско-правовых договоров за отдельную плату. Основная часть денег, полученных по договору подряда была потрачена на оплату труда, налогов и расчеты с контрагентами, – пояснил Михаил Колесников.

Однозначно, точку в этом деле ставить еще рано. Уже сейчас в этом «долгоиграющем» уголовном деле более 50 томов. Но «поджимают» сроки. Срок давности по этому преступлению составляет 10 лет, то есть он истекает летом 2022 года. Если вина Виталия Зубарева, Александра Ткачева и Александра Лисицына в присвоении денег ВАСО будет доказана, то им грозит до 10 лет лишения свободы.