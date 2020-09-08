В Воронеже стартовал чемпионат по пожарно-спасательному спорту

Военным нужно было пройти полосу препятствий длиною в 400 метров.
Фото: Кирилл Мишин
Торжественное открытие 2-ого Чемпионата Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту состоялось во вторник, 8 сентября, на стадионе «Факел». Мероприятие проводится в Воронеже впервые и продлится четыре дня.
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Соревнования, как и положено, начались с объявление команд. В этом году их сразу 14. Среди них сборные Западного, Центрального и Южного военных округов, а также представители Военно-космических сил, ВДВ, Военно-морского флота, Черноморского флота, ракетных войск и других.
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Перед началом соревнований прошел молебен с участием военных и зрителей. Затем поднять боевой дух командам решили творческие коллективы Воронежа. Они устроили небольшой концерт.
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
После получасового перерыва стартовал первый этап состязаний. Участникам необходимо было преодолеть полосу препятствий: забраться по приставной лестнице на небольшой дом, перебежать по бревну и потушить огонь. Если локализовать пожар не удалось, то участников ждали штрафные баллы.
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
На такую полосу длинной в 400 метров выходили по четыре человека от команды. В среднем они тратили чуть больше минуты, чтобы добраться до финиша.
Чемпионат Вооруженных сил РФ по пожарно-спасательному спорту в Воронеже.
Фото: Кирилл Мишин
Несмотря на жаркое солнце, на трибунах стадиона было много зрителей, которые очень громко поддерживали любимые команды. Итоги чемпионата подведут 11 августа.