Новые районы на месте промзон: разработчики Генплана Воронежа рассказали о стратегии развития до 2041 года

Ожидается, что к 2041 году будет построено 47,6 млн кв.м. квартир Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Воронежцы уже могут оценить проект развития города до 2041 года, который разработал институт Генплана Москвы. Для этого подготовили специальную интерактивную карту с функциональными зонами, транспортной и социальной инфраструктурой. Кстати, вы уже сейчас можете посмотреть, планируют ли рядом с вами построить спортплощадку, медучреждение или что-то еще.

В целом Генплан - важный документ, который влияет как на архитектурные решения, так и на параметры строительства и даже точное месторасположение новых зданий. От него же зависит и то, как будет идти благоустройство улиц и дворов или развитие пассажирского транспорта .

8 сентября разработчики рассказали, какую стратегию они закладывали в базовый документ планирования.

Что предстоит решить до 2041 года?

Через двадцать лет население Воронежа приблизится к отметке в 1,4 млн жителей. К тому времени будет построено 47,6 млн кв.м. квартир и еще 14,5 млн кв. м. индивидуального жилья. По крайней мере, на такие цифры ориентируются создатели Генплана Воронежа.

Однако до этого момента предстоит решить ряд вопросов. В Воронеже, например, по мнению, экспертов, до сих пор не до конца сформирована зона городского центра. Те же набережные - не благоустроены, выходов к воде мало. Поэтому водохранилище, скорее, выступает разделителем города, чем местом притяжения.

Спикеры заверили, что Воронеж должен быть компактным городом Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Правый берег города также разделен железной дорогой, вдоль которой сформирован промышленный пояс. Территории предприятий - закрыты от людей, то есть выключены из городской жизни. При этом сами организации в последнее время работают не столь эффективно, как раньше.

-Мы сформировали понимание проблематики города: это несвязность территорий, перенаселенность северных районов, «рыхлость» центральной части и удаленность южных территорий. Есть вопросы и по инфраструктуре: это нехватка, детсадов, школ, поликлиник, бассейнов. Все это мы попытались решить в одном документе, - комментирует Александр Котенков, руководитель архитектурно-планировочного объединения территориального развития Института Генплана Москвы.

Трансформация бывших промзон

- Мы проектируем Воронеж. У нас не было задачи спроектировать какой-то новый город. Здесь уже есть сложившаяся градостроительная ситуация,- отмечает Александр Котенков.

Исходя из существующих реалий, разработчики предложили сконцентрироваться на трансформации бывших промышленных зон. На их месте должна появиться общественно-деловая и жилая застройка.

Вместе с тем планируется «подтянуть» и социальную инфраструктуру. В частности, в городе должны появиться станции скорой медицинской помощи на 137 автомобилей. Увеличится и количество образовательных организаций - в них смогут учиться более 165 тысяч человек. Аналогичный прирост рассчитан по детсадам, бассейнам, спорткомплексам и другим учреждениям.

- В Генплане мы рассчитываем, что уже к 2026 году уже будет 17 кв. м. рекреационных зон на человека. Сегодня, скажу честно, существует недобор. По федеральным нормативом должно быть 16 кв. м., а есть только около 9. Мы закладываем практически 2,5 тысячи га новых рекреационных территорий, Из них 1,5 тысячи - это первая очередь, - подчеркнула Татьяна Левина, начальник сектора градостроительного проектирования территорий зеленого фонда Института Генплана Москвы.

Что касается транспортной инфраструктуры, то к 2041 году должны проложить 492 км магистральных улиц, построить 33 развязки и 50 мостов. Подробнее их можно увидеть на той же интерактивной карте.

По всему городу планируют строить новые мосты и развязки Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

О метро хотя и говорили в последнее время довольно много, однако, видимо, от этой идеи все-таки решили отказаться. По крайней мере, в ближайшее перспективе ставка, скорее всего, будет сделано на скоростной трамвай. В стратегическом документе зато заложены 135,6 км линий рельсового транспорта. Кроме того, в городе появятся 4 новых депо для трамваев. Но по сравнению с автобусными парками это даже мало - ведь их будет 17.

- Знаю, что транспортная инфраструктура - один из самых животрепещущих вопросов в нашем городе. Эта еще одна ситуация, которая практически зашла в тупик. По пробкам мы все ближе к Москве. В новом Генплане предложены решения для искоренения этой проблемы, - сказала Людмила Подшивалова, руководитель управления главного архитектора Воронежа.

Однако остается вопрос, насколько все эти амбициозные цифры могут стать реальностью. Однако пока вы сами можете попробовать повлиять хотя бы на будущее своего района.

В институте Генплана Москвы отмечают, что полную версию утверждаемой части можно скачать на сайте мэрии Воронежа, а с 28 августа по 29 сентября экспозицию разместят на ресурсе «Активный электронный гражданин».