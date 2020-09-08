В Воронеже отремонтируют переход над железнодорожными путями в Сомово

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Нагорные лестницы через железнодорожные пути в микрорайоне Сомово – важный переход, которым пользуются практически все местные жители. Вот только в последние годы идти по разбитым ступенькам, особенно в осеннее и зимнее время, было не только неудобно, но и небезопасно.

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Однако при содействии председателя Воронежской городской Думы, депутата по округу №1 Владимира Ходырева началась долгожданная реконструкция нагорных лестниц. Парламентарий оперативно отреагировал на многочисленные обращения жителей микрорайона. Уже восстановлены подходы к переходам.

В ближайшие дни начнут ремонтировать ступеньки. Депутат проконтролирует сроки и качество работ. Последний раз переход ремонтировали в 2005 году.

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В этом году в микрорайоне Сомово также начнется проектирование блочно-модульной котельной по переулку Педагогический для средней школы № 21, МБОУ ВКШ им. А.В. Суворова и двух соседних многоэтажных жилых домов.