В Воронеже в микрорайоне у больницы «Электроника» появится новая школа

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1 сентября перед юными жителями микрорайона Боровое открылись двери новой пристройки к детскому саду №69. Мы не раз уже рассказывали про этот, по сути, новый дом для малышей всех возрастов. С инициативой о его строительстве еще два года назад выступил Владимир Ходырев.

В День знаний дети постарше оценили новое здание школы №64 - теперь учебное заведение стало гораздо просторнее. Да и добираться, что до детсада, что до школы стало легче, благодаря новой дороге от улицы Тютчева до улицы Попова.

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Однако в округе №1 помимо Борового есть, например, микрорайон не меньше –микрорайон «Больница «Электроника». И его жители, конечно, хотели бы, чтобы и рядом с их домами была новая школа. Тем более, что сейчас местным ученикам приходитсяездить на школьном автобусе в учебное заведение в Репное.

Для столь важного социального объекта, как школа, нужно было подобрать подходящий земельный участок, чтобы было достаточно места для строительства всей необходимой инфраструктуры. С этим и возникли сложности. Однако выход был найден: школу планируютрасположить на выезде из микрорайона в сторону улицы Землячки.

- Этот участок внесен в генеральный план и, я уверен, что в ближайшей перспективе школа здесь появится, - говорит депутат по округу №1, председатель Воронежской городской Владимир Ходырев.