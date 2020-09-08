Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ»: забота о людях, защита их интересов

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Впервые в основу программы положены предложения, сформированные партийными коллегиями в ходе обсуждения с экспертным сообществом, общественниками и неравнодушными гражданами. Особенно активное участие в работе коллегий из числа кандидатов приняли новые лица - более половины кандидатов партии баллотируются в областную Думу впервые.

Программа партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предусматривает проведение социальной политики, ключевые пункты которой состоят в следующем.

Особое внимание и помощь – пожилым и инвалидам

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется повышения качества жизни пожилых людей и других социально уязвимых воронежцев. Создаст условия для переподготовки тех из них, кто хочет работать, обеспечит уходом тех, кто в этом нуждается.

- Активное долголетие по-воронежски – это распространение современных программ для занятости пожилых людей, обучение представителей старшего поколения новым умениям и навыкам. Все желающие пенсионеры должны иметь возможность трудоустроиться!

- Представителям старшего поколения должно быть уделено достаточно заботы и внимания. К 2022 году все, кому это требуется, будут охвачены системой постоянного ухода.

- Продолжится строительство домов-интернатов нового типа. За пять лет для сотен людей преклонного возраста будут значительно улучшены условия проживания.

- Будет продолжено масштабное выделение бюджетных средств на помощь наиболее социально уязвимым людям, расширится волонтерская помощь инвалидам и престарелым.

Детям – современные условия образования

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется улучшения условия для воспитания и образования подрастающего поколения, чтобы дети получали востребованное образование с использованием самых современных, цифровых технологий, а родители – получали помощь в уходе за ребенком с ясельного возраста.

– В 2020 году в Воронеже завершится строительство 8 пристроек к детским садам, что даст 600 новых мест.

- В 2021 году будет построено 14 новых детских садов, в которых откроется 2600 новых мест в ясельных группах. К 2025 году будет полностью ликвидирован дефицит мест в детских садах.

- Будет возведено три школы, включая школу на Московском проспекте в Воронеже на 2860 учеников. К 2025 году 98% школ области будут работать в первую смену.

- Единовременные выплаты в 200 тыс. руб. за второго ребенка будут выплачиваться матерям не только до 28 лет, но и более старшего возраста.

- В 2022 году произойдет внедрение цифровой образовательной среды в 60% школ региона. В 80% школ будут введены программы дополнительного образования.

Физкультура и спорт – основа здоровья воронежцев

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется создания максимально комфортных условий для активного досуга и занятий физической культурой.

- За 5 лет в Воронеже и районах будут построены более 30 спортивных сооружений: стадионы, футбольные поля, ФОКи (в Воронеже и в Ямном), ледовая арена, Центр парусного и гребного спорта.

- В 2020–2021 годах оборудование для создания современных площадок по подготовке и сдаче нормативов ГТО получат все муниципальные районы.

- Будет увеличена поддержка некоммерческих структур, вовлекающих воронежцев в занятия физкультурой и спортом.

- К 2024 году доля воронежцев, регулярно занимающихся физкультурой и спортом, вырастет до 55%. Акцент будет сделан на вовлечение граждан среднего и старшего возраста.

- К 2025 году многофункциональные спортивные площадки с уличными тренажерами будут построены в каждом городском квартале и сельском поселении.

В целом социальная политика «ЕДИНОЙ РОССИИ» будет ориентирована на адресную поддержку малообеспеченных и многодетных семей, пожилых граждан и инвалидов, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

– Главная задача законодателей – это инвестиции в человека, его защита, забота о его благополучии, – отметил секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Владимир Нетёсов. – Каждый житель Воронежской области может быть уверен: в сложной жизненной ситуации ему всегда окажут помощь.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет на себя обязательство – каждое полугодие отчитываться перед избирателями о ходе выполнения своей предвыборной программы.

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления.Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».