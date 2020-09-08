Выпускница воронежского журфака стала участницей шоу «Открытый микрофон»

Девушка влюбилась в стендап пять лет назад. Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»

Настя окончила факультет журналистики ВГУ и уже долгое время занимается стендапом. Она постоянный участник воронежских «Открытых микрофонов», но теперь заявила о себе на всю страну. Мы поговорили с ней о стендапе, юморе и ожиданиях от шоу.

«Я ДЕЛАЮ ТО, ЧТО МНЕ В КАЙФ»

- Как давно и почему ты решила заниматься стендапом?

- Я всегда хотела смешить людей, сколько себя помню. Еще когда училась в школе, случайно попала на стендап-мероприятие в Воронеже. До этого вообще стендапом не интересовалась, не смотрела, а тут раз - и влюбилась. Сначала ходила как зритель, а потом рискнула выступить. И получилось, на удивление, даже не отвратительно, люди смеялись. Это было пять лет назад. С тех пор затянуло.

- Что для тебя значит юмор?

- По сути все: и возможность переосмыслить какие-то проблемы, и способ самовыражения, и портал в мир интересных людей. Ну, и в первую очередь, это то, чем мне по-настоящему нравится заниматься, без чего уже сложно.

- Стендап - это хобби или работа?

- Можно, наверное, сказать, что я уже перешла на тот этап, когда просто хобби стендап не назовешь. Он приносит мне доход, но при этом я делаю то, что мне в кайф.

- Это правда жизни, или все-таки приукрашенные истории?

- В основе всегда правда, но приукрашенная (улыбается).

Стендап стал основным занятием и источником дохода для Насти. Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»

- Есть ли комики, на которых ты ориентируешься или наоборот не хочешь быть похожа?

- Мне нравится очень много зарубежных и наших комиков, но я просто люблю смотреть их выступления. Имен слишком много, не буду перечислять. Таких, на которых я бы хотела быть похожа, нет. В том плане, что, если и попробую написать такие же шутки с такой же подачей, получится все равно по-другому, понимаете? Не хочу быть как те, кто слишком много говорит о себе, а потом выходит на сцену и оказывается, что не такой уж он и крутой.

- Может ли человек научиться шутить или же для этого нужен талант?

- Может. Но по нему будет видно, что это просто навык, мне кажется. Тут как с танцами: в большой балет сложно попасть, если у тебя от природы рост два метра, сколько ни пытайся. Должна быть предрасположенность. Талант - громко сказано. Предрасположенность плюс усердие. И тогда все получится.

«В ВОРОНЕЖЕ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКА»

- Ты не первый раз участвуешь в телевизионных шоу. Что для тебя самое страшное?

- Показ генеральному продюсеру. Это даже страшнее, чем съемки. Просто в одной комнате сидят все продюсеры, редакторы, авторы - люди, которые уже очень давно в юморе. И твоя задача - доказать им, что ты смешной и занимаешь место на проекте не просто так. Это не сравнится с обычным выступлением в баре, где люди пришли просто отдохнуть и повеселиться.

- В чем сходства и различия воронежской и московской публики?

- В Воронеже более требовательные зрители. В это сложно поверить, но это так. Воронежцы всегда более напряжены, их очень тяжело расслабить, они приходят на концерты с настроем «ну, давай, насмеши меня». Может быть, дело в том, что у нас стендап не так сильно развит, как в Москве, вот и есть у людей какое-то недоверие к этому жанру. Плюс в Воронеже люди не готовы тратить деньги на развлечения. В Москве все по-другому: там зрителям не жалко отдать 500 рублей за билет, они изначально идут развлекаться, а не рецензировать. Но о причинах вы и сами догадываетесь: тут и другие доходы у людей, и уровень комиков соответствующий.

Настя попала в команду к Нурлану Сабурову. Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»

- Ты оказалась в команде Нурлана Сабурова. Стало ли это для тебя неожиданностью?

- Я не ставила себе цели попасть в команду к конкретному наставнику, мне просто хотелось пройти дальше. Так что, когда Нурлан назвал мое имя, я просто выдохнула.

- Успела ли ты пообщаться со своим наставником? Какой он?

- Он сразу продиктовал нам свой номер и сказал, если возникнут вопросы или нужна будет помощь, обращаться к нему. Но мне кажется, у Нурлана и так дел по горло, не хочется дергать его по пустякам. В основном я работаю с креативной группой проекта. Нурлан уже видел мое выступление и смеялся. Мне этого достаточно.

- Что можешь сказать о других участниках?

- Тут очень много смешных ребят. Это меня очень пугает, потому что следующий этап - «Дуэли». Я не хотела бы стоять в паре ни с одним человеком из своей команды.

«ХОЧУ СМЕШНО ВЫСТУПАТЬ И ПРОХОДИТЬ ДАЛЬШЕ»

- Чего ты ждешь от участия в проекте?

- Не хочу обманывать себя напрасными ожиданиями. Пока что я просто хочу смешно выступать и проходить дальше.

- Победитель шоу получает три миллиона рублей. В случае успеха на что ты потратишь эти деньги?

- Честно, я об этом не задумываюсь, потому что денежный приз - не то, ради чего я участвую в «Открытом микрофоне». Да вряд ли я смогу победить, что уж там.

По словам девушки, победа для нее - не главное. Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»

СПРАВКА «КП»

«Открытый микрофон» - это оригинальный юмористический проект телеканала ТНТ, участники которого борются за три миллиона рублей. В последние годы жанр stand-up стал настолько популярен, что сейчас почти в каждом городе появились свои открытые микрофоны, вечеринки под названием Openmic, где может выступить любой человек.