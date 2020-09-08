Выпускница воронежского журфака стала участницей шоу «Открытый микрофон»

Девушка влюбилась в стендап пять лет назад.
Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»
Настя окончила факультет журналистики ВГУ и уже долгое время занимается стендапом. Она постоянный участник воронежских «Открытых микрофонов», но теперь заявила о себе на всю страну. Мы поговорили с ней о стендапе, юморе и ожиданиях от шоу.
«Я ДЕЛАЮ ТО, ЧТО МНЕ В КАЙФ»
- Как давно и почему ты решила заниматься стендапом?
- Я всегда хотела смешить людей, сколько себя помню. Еще когда училась в школе, случайно попала на стендап-мероприятие в Воронеже. До этого вообще стендапом не интересовалась, не смотрела, а тут раз - и влюбилась. Сначала ходила как зритель, а потом рискнула выступить. И получилось, на удивление, даже не отвратительно, люди смеялись. Это было пять лет назад. С тех пор затянуло.
- Что для тебя значит юмор?
- По сути все: и возможность переосмыслить какие-то проблемы, и способ самовыражения, и портал в мир интересных людей. Ну, и в первую очередь, это то, чем мне по-настоящему нравится заниматься, без чего уже сложно.
- Стендап - это хобби или работа?
- Можно, наверное, сказать, что я уже перешла на тот этап, когда просто хобби стендап не назовешь. Он приносит мне доход, но при этом я делаю то, что мне в кайф.
- Это правда жизни, или все-таки приукрашенные истории?
- В основе всегда правда, но приукрашенная (улыбается).
Стендап стал основным занятием и источником дохода для Насти.
Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»
- Есть ли комики, на которых ты ориентируешься или наоборот не хочешь быть похожа?
- Мне нравится очень много зарубежных и наших комиков, но я просто люблю смотреть их выступления. Имен слишком много, не буду перечислять. Таких, на которых я бы хотела быть похожа, нет. В том плане, что, если и попробую написать такие же шутки с такой же подачей, получится все равно по-другому, понимаете? Не хочу быть как те, кто слишком много говорит о себе, а потом выходит на сцену и оказывается, что не такой уж он и крутой.
- Может ли человек научиться шутить или же для этого нужен талант?
- Может. Но по нему будет видно, что это просто навык, мне кажется. Тут как с танцами: в большой балет сложно попасть, если у тебя от природы рост два метра, сколько ни пытайся. Должна быть предрасположенность. Талант - громко сказано. Предрасположенность плюс усердие. И тогда все получится.
«В ВОРОНЕЖЕ БОЛЕЕ ТРЕБОВАТЕЛЬНАЯ ПУБЛИКА»
- Ты не первый раз участвуешь в телевизионных шоу. Что для тебя самое страшное?
- Показ генеральному продюсеру. Это даже страшнее, чем съемки. Просто в одной комнате сидят все продюсеры, редакторы, авторы - люди, которые уже очень давно в юморе. И твоя задача - доказать им, что ты смешной и занимаешь место на проекте не просто так. Это не сравнится с обычным выступлением в баре, где люди пришли просто отдохнуть и повеселиться.
- В чем сходства и различия воронежской и московской публики?
- В Воронеже более требовательные зрители. В это сложно поверить, но это так. Воронежцы всегда более напряжены, их очень тяжело расслабить, они приходят на концерты с настроем «ну, давай, насмеши меня». Может быть, дело в том, что у нас стендап не так сильно развит, как в Москве, вот и есть у людей какое-то недоверие к этому жанру. Плюс в Воронеже люди не готовы тратить деньги на развлечения. В Москве все по-другому: там зрителям не жалко отдать 500 рублей за билет, они изначально идут развлекаться, а не рецензировать. Но о причинах вы и сами догадываетесь: тут и другие доходы у людей, и уровень комиков соответствующий.
Настя попала в команду к Нурлану Сабурову.
Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»
- Ты оказалась в команде Нурлана Сабурова. Стало ли это для тебя неожиданностью?
- Я не ставила себе цели попасть в команду к конкретному наставнику, мне просто хотелось пройти дальше. Так что, когда Нурлан назвал мое имя, я просто выдохнула.
- Успела ли ты пообщаться со своим наставником? Какой он?
- Он сразу продиктовал нам свой номер и сказал, если возникнут вопросы или нужна будет помощь, обращаться к нему. Но мне кажется, у Нурлана и так дел по горло, не хочется дергать его по пустякам. В основном я работаю с креативной группой проекта. Нурлан уже видел мое выступление и смеялся. Мне этого достаточно.
- Что можешь сказать о других участниках?
- Тут очень много смешных ребят. Это меня очень пугает, потому что следующий этап - «Дуэли». Я не хотела бы стоять в паре ни с одним человеком из своей команды.
«ХОЧУ СМЕШНО ВЫСТУПАТЬ И ПРОХОДИТЬ ДАЛЬШЕ»
- Чего ты ждешь от участия в проекте?
- Не хочу обманывать себя напрасными ожиданиями. Пока что я просто хочу смешно выступать и проходить дальше.
- Победитель шоу получает три миллиона рублей. В случае успеха на что ты потратишь эти деньги?
- Честно, я об этом не задумываюсь, потому что денежный приз - не то, ради чего я участвую в «Открытом микрофоне». Да вряд ли я смогу победить, что уж там.
По словам девушки, победа для нее - не главное.
Фото: стоп-кадр выступления Анастасии Веневитиновой на «Открытом микрофоне»
СПРАВКА «КП»
«Открытый микрофон» - это оригинальный юмористический проект телеканала ТНТ, участники которого борются за три миллиона рублей. В последние годы жанр stand-up стал настолько популярен, что сейчас почти в каждом городе появились свои открытые микрофоны, вечеринки под названием Openmic, где может выступить любой человек.