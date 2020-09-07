В Воронежскую облдуму могут попасть представители новых партий

Несколько новых партий выдвинуло своих кандидатов и надеются на то, что им удастся добиться успеха на этих выборах. Как пишет известный Телеграм-канал «Кремлёвский мамковед», специализирующийся на политической аналитике, «уже сейчас можно обозначить один удивительный для всех блокпост – «Партию прямой демократии», которая вопреки ожиданиям провела кампании и в Воронеже, и в Калуге, и в Рязани, и не только онлайн». По данным канала в Воронеже «танки» могут преодолеть пятипроцентный рубеж и «ворваться сначала в облдуму Воронежа, а затем, если не сбавят оборотов, и в кампанию 2021 года». При этом, как отмечают авторы канала, генсека «Партии прямой демократии» Вячеслава Макарова возмущают случаи нападений на волонтеров партии в Воронежской области. Об этом он заявил на днях журналистам. «Почему и зачем до сих пор используются методы из 90-х – не понятно, но расценивать это как маркер успеха, пожалуй, можно», - резюмируют авторы канала.