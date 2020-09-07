Ольга Резникова: «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сделает здравоохранение более бережливым и комфортным

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Почти 30 лет я работаю в городской поликлинике №3, где прошла путь от участкового терапевта до заместителя главного врача

Я баллотируюсь в Воронежскую областную Думу по списку партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Вся моя работа – это помощь людям. В нашем медучреждении мы стремимся создавать максимально комфортные условия для пациентов, активно участвуем в региональных программах развития здравоохранения. Я на практике вижу, насколько важным для каждого жителя области является качество оказания первичной медицинской помощи. Особенно остро это проявилось в период пандемии. Жизненно встал вопрос о необходимости нового оборудования, привлечения новых кадров, строительства и модернизации больниц и поликлиник.

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«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это команда людей, которые способны реализовывать подобные планы. Важное место в программе Партии занимают проекты по качественному преобразованию в медицине. Например, проект «Бережливая поликлиника». По опыту, он очень нужен, особенно - пожилым людям. Сокращаются очереди к специалистам, уменьшается время ожидания операций, растет пропускная способность больниц. К 2024 году бережливыми технологиями будут охвачены все поликлиники региона.

В планах партии в 2021-2022 годах построить 22 новых ФАПа в сельской местности и 4 новые поликлиники. В 2023 году – открыть хирургический корпус областного онкодиспансера и гематологический корпус детской больницы.

Нам очень нужны новые кадры, особенно в городских поликлиниках и сельской местности. Как народный избранник я буду добиваться, чтобы расширились целевые наборы студентов в медицинскую академию, повысились зарплаты медработников, особенно младшего персонала.

Дорогие воронежцы! Вложения государства в медицину, укрепление ее кадрового потенциала, материальной базы – основа безопасности общества, важнейшая составляющая качественной социальной политики. Я уверена: именно Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – с ее кадрами, опытом, программными идеями – способна обеспечить поступательное развитие здравоохранения. И голос каждого из нас, отданный за «ЕДИНУЮ РОССИЮ», станет нашим личным вкладом в безопасное и комфортное будущее воронежцев!

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это сильная партия, поддержанная Президентом России, обеспечивающая исполнение его решений. Прошу вас проголосовать за список «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Воронежскую областную Думу! Выбирайте заботу и ответственность!

С уважением, Ольга Резникова

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»