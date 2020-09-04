Новый учебный год в новой школе!

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Первое сентября жители с. Ямное ждали с нетерпением – для ребят открыла двери новая, современная школа! Праздничная линейка состоялась в непривычном формате – только для учеников первых и выпускных классов. Соблюдение санитарных мер – обязательное условие для всех присутствующих.

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С торжественной миссией прибыла делегация во главе с губернатором Воронежской области. Поздравляя школьников с началом учебного года, Александр Гусев отметил, что учреждение хорошо оснащено, и дети смогут здесь самореализоваться. Также он поблагодарил компанию «ВЫБОР» за оперативное и качественное возведение объекта, в который строители вложили частичку души. Отметим, что данную школу губернатор посетил уже во второй раз – в конце августа он лично оценил ее готовность к открытию. С приветственным словом выступил глава Рамонского муниципального района Николай Фролов, который также положительно отозвался о новом учебном заведении.

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По словам родителей учащихся, школа превзошла все ожидания. Учреждение построено в рамках нацпроекта «Образование» и рассчитано на 1 100 учеников, которые с комфортом смогут учиться в одну смену. Здание состоит из шести корпусов переменной этажности и разделено на блок младших и старших классов. Кроме учебных помещений в самой школе и на ее территории оборудованы уютные рекреационные зоны для спокойного отдыха учащихся.

Учреждение ориентировано не только на предметное обучение, но и уделяет большое внимание досугу и развитию детей. Для этого определено несколько ключевых направлений – спортивное, творческое и ремесленное. В школе реализовано масштабное спортивное ядро, которое включает несколько спортивных залов, на территории – футбольное поле, стадион, различные площадки для занятий. Дети смогут посещать кружок хореографии, заниматься музыкой и даже участвовать в театральных постановках. В школе оборудована теле и фото-видеостудия, а также звукорежиссерская, зал 3D-визуализации, различные лаборатории и конференц-зал. Ребята будут учиться обрабатывать древесину и металл, проявлять свои способности в кружке цифровой типографии, заниматься проектно-исследовательской деятельностью, а также посещать другие секции по интересам.

Для эффективного обучения школьников работает библиотека с внушительным книгафондом, читальным залом и медиатекой, а также лингафонные кабинеты. В числе педагогов – логопед, психолог, социальный педагог. Для развития ощущений, мышления и концентрации у детей в школе предусмотрена сенсорная комната. Для детального изучения естественных наук на территории школы предусмотрена учебно-опытная зона – участок овощных и полевых, а также плодово-ягодных культур.

Питание школьников – под особым контролем. Для этого здесь оборудован собственный пищеблок. За здоровьем детей следит штатный врач, ведущий прием в оборудованном медпункте.

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Александр Цыбань, генеральный директор СК «ВЫБОР»:

- Мы создали максимально комфортные условия для обучения и полезного досуга ребят. Это лучшая, по нашему мнению, школа в Воронежской области, которая оснащена необходимым оборудованием, в том числе интерактивным. Это позволит вывести процесс обучения на принципиально новый уровень, подстраиваясь под актуальные запросы времени. Кроме предметного обучения ребята смогут с пользой проводить досуг, развивая таланты в близком для себя направлении. Отмечу также, что школа построена в экологически лучшем месте – в окружении леса.

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Сергей Огурцов, директор Яменской общеобразовательной школы:

- С этого года мы будем учиться в новой суперсовременной школе! Я благодарен всем, кто участвовал в ее строительстве! Нам построили уникальную школу, в которой большое внимание отводится спорту и творческому развитию детей. У нас созданы прекрасные условия для разностороннего обучения ребят и продуктивной работы педагогов.

Максим и Виктория Дмитренко, родители ученицы:

- Глядя на новую школу, самим хочется сесть за парту – настолько она прекрасна во всех отношениях! Учреждение оборудовано по последнему слову техники – очень впечатляет масштаб! Рады, что здесь предусмотрено множество возможностей для развития творческого потенциала ребят.