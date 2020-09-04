Tele2 приглашает воронежцев на киносеансы под открытым небом

.

Tele2 преобразит парковки в кинозалы под открытым небом, куда можно приехать на своей машине и посмотреть кино с друзьями и родными. Проект «Кинопарковки» пройдет в 10 городах России. Воронежцы смогут посетить необычный кинотеатр с 4 по 20 сентября. Tele2 приглашает к экрану абонентов всех операторов связи: доступ на киносеансы будет свободным.

Россияне уже успели соскучиться по досугу вне дома, но пока не спешат идти в традиционные кинотеатры. Понимая это, Tele2 снова поменяла правила и предложила свое решение для тех, кто хочет посмотреть кино на большом экране и при этом чувствовать себя комфортно. Оператор оборудует трафиковые места и популярные площадки: смонтирует качественные экраны и стереосистемы, чтобы зрителям в своих автомобилях было хорошо видно и слышно.

В Воронеже показы пройдут с 4 по 20 сентября на парковке ТРЦ Сити-парк «Град». В дни работы кинотеатра горожане смогут совершенно бесплатно посетить два интересных киносеанса, которые будут транслироваться с помощью быстрого 4G-интернета Tele2. Премьерный день открывают комедии «Мистер Штайн идет в онлайн» и «1+1: Голливудская история». Ознакомиться с расписанием сеансов можно на сайте проекта.

Приехать на киносеанс смогут не только абоненты Tele2, но и все, кто захочет провести вечер в компании близких людей за просмотром любимых фильмов. Сеансы под открытым небом будут бесплатными для всех гостей. На мероприятие не нужно регистрироваться, можно просто приехать и занять любое свободное место в кинотеатре под открытым небом. В Воронеже площадка предусматривает более 150 парковочных мест.

Запуская проект «Кинопарковки», Tele2 предлагает людям вернуться к привычному образу жизни, когда после работы можно собраться у большого экрана. Чтобы дать эту возможность как можно большему числу зрителей, организаторы решили сразу сделать проект масштабным и развернуть кинопарковки в разных частях страны, что делает инициативу уникальной.

Приехать посмотреть кино в своем городе смогут жители Воронежа, Липецка, Казани, Краснодара, Волгограда, Ростова-на-Дону, Иркутска, Владивостока, Красноярска, Новосибирска. Зрители увидят на большом экране кино с высоким рейтингом от видеосервиса Wink. Специально для показа широкой аудитории организаторы сделали подборку из более чем 50 фильмов на любой вкус. В расписании – драма «Быть Астрид Линдгрен», комедия «Невероятные приключения факира», мультфильм для семейного просмотра «Королевские каникулы», историческая кинолента «Подлинный Вермеер» и другие фильмы.

Инна Походня, директор по маркетингу Tele2:

«В последние месяцы стало понятно, что границы между онлайном и офлайном стерлись, мы привыкли проводить время в сети, наша жизнь стала цифровой. Однако онлайн не может в полной мере дать нам почувствовать теплоту человеческого общения. Поэтому теперь, когда большая часть ограничений снята, настало время ощутить радость личных встреч. Запуская летние проекты Tele2, мы поддерживаем стиль жизни наших клиентов и меняем одинокие кинопросмотры на смартфоне на широкий экран кинотеатра в компании друзей».

Дмитрий Садыков, директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Tele2 поддерживает стиль жизни своих абонентов не только в телекоммуникационной сфере. Мы приглашаем всех желающих в наш кинозал под открытом небом. Посетители смогут увидеть десятки картин различных жанров, которые будут транслироваться с помощью высокоскоростного мобильного интернета Tele2. Наша 4G-сеть позволяет смотреть HD-фильмы онлайн в любом месте и в любое время. Приглашаем всех воронежцев получить позитивные эмоции, приятные бонусы и лично убедиться в качестве нашего мобильного интернета».