Воронежские школьники приняли участие в летних образовательных кампусах Сбербанка

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Сбербанк и Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» организовали на территории России летние кампусы, в которых дети смогли с пользой провести летние каникулы и получить знания и навыки по самым современным направлениям науки и технологий.

Интенсивы СберКампуса предоставляют детям возможности для образовательных и творческих активностей рядом с домом, помогают равномерно распределить нагрузку на образовательную сеть, не создавая мест скопления школьников, а также обеспечивают высокий уровень методической и методологической поддержки летних активностей с использованием Школьной цифровой платформы.

В течение всего лета школьники занимались на высокотехнологичных площадках СберКампусов на базе организаций, созданных в том числе в рамках национального проекта «Образование»: детский технопарк «Кванториум», «Точка Роста» и другие, - в маленьких группах, соответствующих всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.

В районных школах Воронежской области в этом учебном году начали работу 42 центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». В области уже работают 63 подобных центра. Цель этого проекта – сокращение разрыва между городскими и сельскими школами.

В Воронеже СберКампусы работали на базе Государственного автономного учреждения дополнительного образования Воронежской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи «Орион», а также в государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Воронежской области «Центр инженерных компетенций детей и молодежи «Кванториум». Ещё один СберКампус действовал в Боброве на базе МБОУ «Бобровский образовательный центр «Лидер» имени А. В. Гордеева».

— Создание образовательных интенсивов является верным решением, ведь для нас очень важно, чтобы наши дети развивались, получали новые знания и проводили время с пользой, — сообщает заместитель председателя — управляющий головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец.

Создание СберКампусов соответствует инициативе организации летних городских лагерей, закрепленной в поручении Президента Российской Федерации, по итогам совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, поддержано главами субъектов Российской Федерации и Министерством просвещения РФ.

Марина Ракова, вице-президент Сбербанка:

«В непростой для работы всей системы образования год Сбербанк предложил сразу несколько проектов, создавших новые условия для обучения и повышения мотивации детей и предоставивших всем возможность провести каникулы с пользой. Учитывая глобальное изменение планов большинства российских семей, на период летних каникул очень востребованным оказался и проект СберКампус: мы обязательно продолжим его работу и будем развивать в следующем году».