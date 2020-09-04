«ЕДИНАЯ РОССИЯ»: доверие и уважение – каждому!

.

Имеется в виду - все, с помощью чего депутаты и чиновники всех уровней слушают граждан, а главное – как слышат и реагируют на их запросы.

Во что мы верим

Основополагающей для «ЕДИНОЙ РОССИИ» является следующая позиция. Для любого успешного преобразования нужны не только материальные ресурсы. Намного важнее атмосфера добра, взаимного уважения и доверия в обществе.

Доверие власти и общества создается постоянным трудом. Рождается в практиках взаимодействия между государством и людьми. Поэтому Партия уделяет такое внимание развитию общественных институтов, гражданских инициатив, добровольческих движений.

Большинство воронежцев, столкнувшихся с трудностями, обращаются со своими проблемами за помощью к членам Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в первую очередь – к народным избранникам. Мы дорожим доверием воронежцев и сделаем все, чтобы оправдывать его и впредь.

Что мы уже сделали

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» последовательно совершенствовала диалог власти с людьми, чтобы понимать их запросы, интересы, делать более удобной коммуникацию граждан с различными инстанциями. Благодаря этому взаимодействие с государственными и муниципальными структурами для жителей области становилось все более комфортным.

- В Воронежской области активно поддерживается территориальное общественное самоуправление (ТОС), работает программа инициативного бюджетирования, система грантов для НКО. Благодаря этому реализовано 1,5 тысячи проектов местных активистов.

- Во всех районах области открыты МФЦ: 40 филиалов, 250 офисов. Сформирован новый стандарт комфортности оказания услуг: ни предоставляют госуслуги по принципу "одного окна", среднее время ожидания - 15 минут. По качеству предоставления госуслуг Воронежская обалсть опережает многие регионы.

- Депутаты VI созыва областной Думы от «ЕДИНОЙ РОССИИ» рассмотрели более 17 тысяч обращений воронежцев. Значительная часть информации, полученной из них, легла в основу законопроектов, инициируемых фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в региональном парламенте. На сегодня порядка 40% обращений к депутатам от «ЕДИНОЙ РОССИИ» решается положительно. И эта цифра растет.

- В сложнейший для воронежцев период пандемии весной этого года «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и ее депутатский корпус стали ядром центра взаимопомощи, объединив волонтеров, общественников, меценатов. Воронежская «горячая линия» Партии приняла более 7000 призывов о помощи. Нуждающимся людям было доставлено свыше 8600 продуктовых наборов.

- В ходе предвыборной кампании общение кандидатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» с воронежцами строилось как в ходе личных встреч, так и во взаимодействии через партийные коллегии. В основу областной программы Партии были положены предложения, полученные кандидатами от избирателей.

Что мы будем делать

В ближайшие пять лет «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена сделать общение власти с жителями региона еще более удобным и полезным для воронежцев.

- В отдаленных уголках области начнут работать мобильные офисы МФЦ. Будет значительно сокращен требуемый перечень документов при обращении. Большинство услуг станут доступны при предъявлении одного удостоверения личности.

- Будет реализован проект «Народный бюджет»: с его помощью воронежцы смогут контролировать расходы местной власти, определять приоритеты по благоустройству и развитию своих территорий.

- Уже в 2021 году начисление субсидий на оплату коммунальных услуг не потребует предъявления квитанции – все будет происходить автоматически.

- Начнет работу система отбора и поддержки гражданских инициатив в один клик. В 2023-м году свидетельство о рождении ребенка начнут выдавать сразу в роддоме.

- К 2025 году 25% жителей области получат государственную поддержку на реализацию своих общественно полезных начинаний.

- Партия активно выступает за внедрение современных технологий в коммуникациях с избирателями и идет на выборы с командой новых лиц, в числе которых много молодежи. Кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» активно осваивают социальные сети, выстраивая честный и компетентный диалог с избирателями.

Председатель Воронежской областной Думы, секретарь Воронежского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Нетёсов особо подчеркивает важность работы парламентариев с инициативами избирателей:

- Жители Воронежской области постоянно обращаются к народным избранникам за помощью или с предложениями об улучшении жизни в регионе. Значительная часть информации, полученная в ходе такого общения, ложится в основу законопроектов, принимаемых региональным парламентом. Нередко жители региона и сами высказывают конкретные предложения законодательного характера. Положительно себя зарекомендовали совместные приемы граждан, которые проводят в муниципальных районах руководители различных госорганов и депутаты Воронежской областной Думы. Такое взаимодействие власти и общества позволяет создавать нормативную правовую базу, работающую на благо региона.

Для повышения ответственности депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Партия вводит регулярную отчетность народных избранников перед своими избирателями. Раз в полгода депутаты будут отчитываться о своей работе на специальном сайте, в соцсетях или в СМИ.Для повышения ответственности депутатов от «ЕДИНОЙ РОССИИ» Партия вводит регулярную отчетность народных избранников перед своими избирателями. Раз в полгода депутаты будут отчитываться о своей работе на специальном сайте, в соцсетях или в СМИ.

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»