Tele2 усилила покрытие в крупном воронежском жилом массиве

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Компания усилила сетевую инфраструктуру новыми техническими объектами и значительно улучшил качество передачи сигнала в ЖК «Олимпийский». Проведенные работы позволят жителям микрорайона пользоваться услугами качественной голосовой связи и высокоскоростного мобильного интернета.

Tele2 с учетом роста потребления трафика ведет комплексную работу по расширению и оптимизации сети в крупных жилых комплексах Воронежа. Для обеспечения абонентов, проживающих на территории ЖК «Олимпийский», стабильной связью и высокой скоростью передачи данных техническая служба оператора запустила новую базовую станцию с поддержкой всех современных стандартов связи.

Александр Гречишников, технический директор макрорегиона «Черноземье» Tele2:

«Регион активно развивается – осваиваются новые территории, появляются современные многоэтажные жилые комплексы, а это значит, что меняется и распределение трафика. В воронежских микрорайонах с плотной застройкой растет количество абонентов и, как следствие, нагрузка на сеть. Мы регулярно анализируем модель поведения пользователей и оперативно усиливаем сетевую инфраструктуру там, где существенно увеличились объемы потребления мобильного интернета. В ближайшем будущем Tele2 планирует реализовать еще ряд мероприятий по развитию сети как в областном центре, так и в районах Воронежской области».

На сегодняшний день голосовые услуги и сеть 4G Tele2 доступны 99% населения региона, а в зоне устойчивого покрытия 3G проживают 92% жителей области.