В «Газпром межрегионгаз Воронеж» подвели итоги конкурса «Надежный партнер»

Награждение потребителей юридических лиц в центральном офисе «Газпром межрегионгаз Воронеж»

Благодарности вручил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», Евгений Семынин.

Места распределись следующим образом:

В номинации теплоснабжающие организации победителями стали

3 место - АМКП "Теплосеть" (Аннинский район)

2 место - АМУП «Райтеплосеть» (Аннинский район)

1 место - ООО «УРЭП» (Хохольского района)

В номинации администрации муниципальных районов призерами стали:

3 место – Администрация Ольховатского муниципального района

2 место – Администрация Аннинского муниципального района

1 место - Администрация Хохольского муниципального района

Отдельно было отмечено МКП «Воронежтеплосеть» - теплоснабжающие предприятие города Воронежа. Конструктивная позиция руководства организации и городских властей, позволяет МКП «Воронежтеплосеть» производить оплату поставляемого газа строго в соответствии с утвержденными планами-графиками погашения задолженности за газ, тем самым обеспечивая стабильный уровень показателей платежной дисциплины предприятия.

Также, дипломом «Стратегический партнер» был отмечен крупнейший потребитель газа в области, социально значимое градообразующее предприятие г. Россоши, производитель минеральных удобрений – АО «Минудобрения». Предприятие является одним из флагманов в соблюдении платежной дисциплины в области.

Награждение победителя, в номинации — абоненты, Татьяна Козютенко г. Россошь

Что касается группы население, то победителей определяли методом случайной компьютерной выборки из более чем 900 тысяч обслуживаемых абонентов. В этом году, в рамках соблюдения противоэпедемических правил, в компании решили не приглашать победителей в центральный офис для участия в церемонии награждения. Представители поставщика выехали к каждому победителю на дом и поздравили лично.

Все мероприятия по награждению проходили в строгом соответствии с требованиями Роспотребнадзора по соблюдению мер противодействию распространения коронавирусной инфекции.

«Мы считаем запущенный шесть лет назад проект, очень значимым и символичным. Заслуженные награды – это не просто отсутствие долгов, а символ надежности, эффективности и стабильной работы предприятий коммунального комплекса. Награду получают потребители, которые во взаимоотношениях с поставщиком ресурса, показывают высочайший уровень профессионализма и добросовестности в исполнении взятых на себя обязательств», - отметил заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», Евгений Семынин.