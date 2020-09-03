Известные ведущие «Маяка» Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов убедились в безопасности Нововоронежской АЭС

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Поездка в город атомщиков состоялась в рамках большого совместного проекта «Путешествие по стране Росатом», организованного совместно Госкорпорацией «Росатом» и радиостанцией «Маяк» к 75-летию атомной промышленности. Цель проекта – рассказать об атомной энергетике простым и понятным языком.

Тур известных радиоведущих по городам расположения объектов атомной промышленности начался с посещения Обнинска, где в 1954 году заработала первая в мире АЭС. Нововоронеж стал вторым по счету городом, где побывали Сергей Стиллавин и Рустам Вахидов: именно здесь впервые были пущены водо-водяные энергетические реакторы (ВВЭР), создатель которых - выдающийся советский ученый Игорь Курчатов.

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«В рамках тура мы посещаем предприятия, которые являются гордостью «Росатома». Наш проект предоставляет такую возможность. Я – гуманитарий, мне интересно разобраться в том, как это все устроено, и рассказать об этом своими словами. Мы пообщались с работниками разных подразделений Нововоронежской АЭС. Это интересные, умные, легкие в общении люди, которые развивают атомную отрасль и вызывают восхищение», – сказал Сергей Стиллавин.

В пруду-охладителе энергоблока №5 Нововоронежской АЭСтелеведущие поймали рыбу, а специалистылаборатории внешнего радиационного контроля проверили ее на радиоактивность. Еще одним убедительным доказательством безопасностиНВ АЭСстали показатели гамма-фона, которые демонстрируются в режиме реального времени на специальном табло лаборатории,и доступны каждому жителю города.

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Также гости смогли оценить высокую профессиональную подготовку оперативного персонала НВАЭС, для которого инструкторы смоделировали нештатную ситуацию на тренажере энергоблока-миллионника. А на смотровой площадке радиоведущие увиделиинновационные энергоблоки №6 и №7. Они стали первыми в мире энергоблоками с пассивными системами безопасности поколения «3+».В музее НВАЭС Сергей Стиллавин и Рустам Вахидовознакомились с интересными историческими фактами и экспонатами. Особый интерес вызвал оригинал чертежа первого энергоблока НВ АЭС мощностью 210МВт.

После жаркого дня они с большим удовольствием побывали на ледовой арене «Остальная», которая два года назад появилась в Нововоронеже благодаря Соглашению между правительством Воронежской области и Госкорпорацией «Росатом».

Следующий город, куда отправятся радиоведущие, – Саров. По итогам путешествия выйдут познавательные радиопередачи и фильмы о работе атомных предприятий и людях, составивших основу технической элиты страны.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ruwww.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭСУправление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС