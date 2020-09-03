Жюри творческого конкурса Wizart Animation даёт советы участникам по направлениям: графика и сценарий

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Организаторы конкурса решили еще раз прояснить организационные моменты и ответить на некоторые вопросы активных участников.

Прием конкурсных работ начался 2 недели назад и завершится в конце сентября 2020 года.. Принимаются сценарии, 2D или 3D графика. Работы конкурсантов будут просматриваться членами жюри весь сентябрь по мере их поступления. При этом нет никакой обязательной регистрации. Достаточно отправить свою работу на электронный адрес конкурса konkurs@wizartanimation.com. Графические работы должны быть «запакованны» в файл-архив или направлены ссылкой с доступом, работающим как минимум до середины октября 2020 года.

Напоминаем, что в конкурсе три темы-номинации: героическая оборона крепости Осовец; Воронеж в истории русского флота; и, третья - «литературный Воронеж», связанная с творчеством классиков Алексея Кольцова и Ивана Никитина. Многие спрашивают, насколько близки к реальным историческим событиям должны быть работы, можно ли «вводить» в историческую канву вымышленных персонажей? Здесь организаторы не ставят никаких ограничений – это на усмотрение автора. Конкурс творческий и никто не собирается ограничивать полет фантазии участников.

Что касается денежных призов, то победители направлений «Лучший сценарий» и «Лучшая графика» получат по 75 000 рублей, призы за второе и третье места составят 25 тысяч рублей и грант на обучение на курсах анимации и 3D графики Wizart School.

Уже сейчас, судя по обращениям будущих конкурсантов, становится понятно, что графическое направление будет не менее популярным, чем сценарное. Мы попросили Владимира Николаева, генерального продюсера студии Wizart Animation, ответить на некоторые вопросы участников: «В работе над анимационным фильмом участвует множество художников разных направлений. Художники-раскадровщики делают графикой наброски всех кадров будущего фильма и создают первую версию картины. Затем группа художников-постановщиков создает в цвете и деталях всех персонажей и локации – места, где происходят события. Когда эскизы утверждены, все отрисовывается еще подробнее, с атмосферой фильма. Эти рисунки потом отдают 3D-специалистам для дальнейшей работы. Для участия в графической части нашего конкурса необходимо прислать порядка 5 рисунков с персонажами в действии, в цвете, с деталями. Задача конкурсантов – передать характер персонажей, сделать так, чтобы рисунок выразил основную мысль сцены, без озвучки и музыки донес переживания героев».

По направлению «сценарии» свои рекомендации участникам высказал член жюри конкурса декан факультета журналистики ВГУ, заведующий кафедрой связей с общественностью, рекламы и дизайна Владимир Тулупов: «Каждому участнику советую проявить героизм в поиске смелых решений, мыслить неожиданно и нестандартно, воспринимать это творческое состязание как настоящее приключение и искренне полюбить придуманную вами историю и своих героев».

Уверены, советы профессионалов помогут конкурсантам проявить свои лучшие качества и не боятся экспериментов.