Воронежцам предлагают проверить качество связи и бесплатные сервисы Tele2

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Компания предлагает абонентам убедиться в качестве услуг оператора. Все пользователи тарифа «Мой онлайн», которые подключатся с 2 сентября по 6 октября в салонах или интернет-магазине компании, смогут протестировать качество связи. В случае если клиентов не устроит услуга, Tele2 вернет им деньги.

На сегодняшний день покрытие высокоскоростного мобильного интернета и голосовой связи Tele2 охватывает большинство населенных пунктов Воронежской области. Доступ к сети оператора обеспечен на большей части протяженности автомобильных и железнодорожных трасс, а также в популярных местах отдыха жителей.

Этой осенью жители Воронежской области смогут протестировать качество связи и зону покрытия высокоскоростного интернета Tele2, а также сервисы оператора. Для этого специалисты компании предлагают воспользоваться специальными условиями на тарифном плане «Мой онлайн».

За 350 рублей в месяц «Мой онлайн» включает: 20 Гб мобильного интернета с нетарифицируемым доступом в популярные соцсети и мессенджеры, 500 минут для разговоров с абонентами других операторов региона и дополнительно – бесплатные звонки на номера Tele2 всей России.

Также пользователям тарифа доступны удобные возможности: перенос остатков трафика и минут на следующий месяц, сервис «SOS-пакет», который гарантирует доступ к мессенджеру WhatsApp и навигационным приложениям «Яндекс» при нулевом балансе, а также доступ в «Маркет Tele2», где можно продавать неизрасходованные остатки пакетов или недорого покупать их у других пользователей.

Оператор подчеркивает свой честный подход, если в течение 15 дней клиента не удовлетворит качество услуг, Tele2 вернет ему средства в размере оплаченной абонентской платы. Для этого достаточно написать заявление на расторжение договора в салоне оператора и заполнить анкету с результатами оценки. Акция действует с 2 сентября по 6 октября 2020 года. Подробности доступны на сайте проекта.