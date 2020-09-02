Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ»: забота о медиках и пациентах

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В разработке медицинского блока партийной программы приняли участие как опытные депутаты, так и новые лица со свежими идеями, а также привлеченные эксперты и представители общественности.

Каким образом «ЕДИНАЯ РОССИЯ» предлагает избирателям совершенствовать воронежское здравоохранение?

Забота о медицинских кадрах

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться улучшения условий работы медиков и роста их профессионального уровня.

- Для работы в районах области будут привлекаться узкопрофильные специалисты.

- Расширятся целевые наборы студентов в медицинские вузы.

- Звено профильных специалистов усилят новыми кадрами.

- Продолжится укрепление первичного звена здравоохранения, в том числе в рамках программ «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

- Повысится уровень зарплаты медработникам, а в особенности младшему медперсоналу.

- В 2021 – 2022 годах будет произведена индексация зарплат и введены региональные надбавки медработникам.

Развитие высокотехнологичной медпомощи

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечит регионы современными объектами здравоохранения для оказания качественной медицинской помощи.

- В 2021 – 2022 годах будут построены 22 новых ФАПа в сельской местности и 4 новые поликлиники, в том числе в Новой Усмани.

- В 2023 году будет открыт хирургический корпус областного онкологического диспансера.

- В 2023 г. Будет открыт онкогематологический корпус областной детской больницы

Внедрение бережливых технологий

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сделает так, чтобы поход к врачу перестал быть стрессом для пациентов. Для этого будет реализован проект «Бережливая поликлиника». Он призван сделать поход к врачу максимально комфортным, что особенно важно для пожилых людей.

- Сократится период ожидания приема узкопрофильных специалистов.

- Сократятся очереди на сложные операции.

- Улучшится пропускная способность больниц.

- Медицинское обслуживание станет более доступным, качественным, высокотехнологичным.

- Применение современных технологий и оборудования позволит сократить время пребывания пациентов в поликлинике.

- Будет развиваться электронная регистратура, электронная запись на прием к врачу, продолжится установка карт маршрутизации, сестринских постов, на которых людям быстро измеряют температуру и давление.

- К 2024 году бережливыми технологиями будут охвачены все поликлиники региона.

«Наш главный приоритет – защита интересов граждан, забота о тех, кто в этом нуждается. Ну и конечно – ответственность за принимаемые решения, за будущее региона, – комментирует председатель Воронежской областной Думы, секретарь реготделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Нетесов. – Мы стараемся быть гибче, современнее, технологичнее. Важные вопросы, которым сегодня уделяется максимум времени, – повышение качества и доступности медицинского обеспечения, помощь социально незащищенным категориям населения, старшему поколению, многодетным семьям, молодежи. Мы в постоянном и прямом контакте с людьми».

Каждые полгода депутаты от «Единой России» будут отчитываться перед избирателями о выполнении предвыборной программы, в том числе в сфере здравоохранения.

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».