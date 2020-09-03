Состоялась рабочая встреча губернатора Белгородской области с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк

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В Белгороде состоялась рабочая встреча губернатора Белгородской области Евгения Савченко с председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым. В частности, речь шла о поддержке субъектов малого предпринимательства в период пандемии и реализации госпрограмм 2020. В Белгородском отделении ПАО Сбербанк в кризисный период программы поддержки заемщиков оказались очень востребованы и среди частных клиентов. Так, с марта одобрено более 1000 заявок на реструктуризацию розничных кредитов на сумму 572,8 млн рублей. Из них в рамках государственной программы «кредитных каникул» по №106- ФЗ уже одобрено 302 заявки на сумму 90,4 млн рублей. Кроме того, по собственной программе кредитных каникул банком было одобрено 703 заявки на сумму 482,4 млн рублей.

- По госпрограмме, предусматривающей выдачу кредитов под 0% годовых на выдачу зарплаты, с начала ее старта Белгородским отделением ПАО Сбербанк принято заявок на сумму более 850 млн рублей, уже одобрено — на 501,3 млн рублей кредитов. По нашим оценкам, благодаря принятым мерам поддержки зарплата была выплачена примерно 5,3 тыс. человек. По собственной расширенной программе кредитных каникул Сбербанка для бизнеса нам поступило более 922 заявок, из них уже одобрено около 850. По программе Правительства по кредитам на возобновление деятельности компаниям МСП пострадавших отраслей мы получили более 2250 заявок на сумму 3,4 млрд рублей. Уже одобрено более 1600 заявок на сумму 1,8 млрд рублей", — отметил управляющий Белгородским отделением ПАО Сбербанк Евгений Поливаев.

Основной темой встречи стало обсуждение дальнейшего развития цифровизации в Белгородской области. В ходе встречи были рассмотрены предложения об использовании продуктов экосистемы ПАО Сбербанк. Губернатору Белгородской области предложили такие продукты, как «Монитор мэра», «Умная остановка», «Виртуальный ЦОД», «Виртуальный оператор», «Школьная платформа» и другие. А вот, например, продукт «Voice2Med» уже тестируется в двух медицинских учреждениях Белгорода.

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Евгений Поливаев рассказал на встрече о том, что учащиеся 82 школ Белгородской области теперь будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее». В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.

В завершение встречи Владимир Салмин и Евгений Савченко обсудили возможные перспективы сотрудничества по взаимодействию в сфере государственно-частного партнёрства. Губернатор в свою очередь отметил эффективность внедрения в Белгородской области при участии Сбербанка ряда проектов, в том числе, в сфере цифровизации. Успешным признан перевод общеобразовательных учебных заведений региона на безналичную оплату питания школьников, увеличение доли безналичного приема платежей.