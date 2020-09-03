Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ»: ровные дороги, удобные кварталы, благоустроенные парки и дворы

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В ходе работы партийных коллегий избиратели обозначили перед кандидатами от «ЕДИНОЙ РОССИИ» блок проблем в экономической и социальной сфере. Среди них особое место занимает развитие инфраструктуры территорий.

Каждые полгода депутаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ» будут отчитываться перед избирателями о проделанной работе.

В команде партии много новых лиц, молодёжи. Таким, как они, по силам найти современные, эффективные решения тех проблем, которые обозначили перед кандидатами воронежцы.

Легкость передвижения – водителям и пассажирам

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сделает так, чтобы водители в Воронежской области ездили по ровным и безопасным дорогам, а пассажиры общественного транспорта – пользовались удобными и комфортными автобусами.

– В 2021 год будет обновлена маршрутная сеть общественного транспорта в Воронеже, введен пересадочный тариф, расширен троллейбусный парк до 95 единиц.

– В 2021 году будет введен в эксплуатацию Юго-восточный обход Боброва, отремонтированы 274 км областных и межмуниципальных дорог. Начнется строительство дублера Московского проспекта в Воронеже.

– В 2022 году будут переоборудованы на природный газ 3300 автобусов в Воронеже и районах области, введены в эксплуатацию 16 газозаправочных станций.

– В 2024 году будет сформирована Единая маршрутная сеть области, разработаны социальные стандарты транспортного обслуживания, дороги регионального значения и городских агломераций приведены в нормативное состояние.

– К 2025 году на трассе М-4 в Воронежской области будут возведены шесть надземных переходов.

Красивый облик - городам и селам

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется того, чтобы жители региона жили в комфортных и красивых условиях.

– В 2020 году обновится парк «Орленок» в Воронеже, центральные парки Ольховатки и Острогожска, главная улица Новой Усмани.

– В 2021 году введут в эксплуатацию парк «Крымская горка» в Новохоперске, экопарк «Каялов бор» в Россоши, пространство для отдыха «Перламутровое озеро» в Павловске, лыжероллерную трассу в парковой зоне «Лес Победы» в Бутурлиновке, экопарк «Калачеевские поляны», сквер по ул. Коминтерна в Лисках.

– В 2023 году активные жильцы многоквартирных домов смогут благоустраивать свои дворы, бесплатно получая от органов власти ограждения, скамейки, урны, клумбы.

– В 2025 году спортивные площадки с тренажерами и местами для игровых видов спорта откроются в каждом городском квартале и сельском поселении.

Городские блага – сельским жителям

«Единая Россия» большое внимание уделяет сельским районам области, в том числе партия прилагает максимум усилий, чтобы уровень жизни в селах и малых городах постоянно повышался.

– 2020-2025 годы – реализация Комплексной программы устойчивого развития сельских территорий: поддержка занятости, благоустройство, строительство нового жилья в районах области.

– До конца 2020 года жилищные условия улучшат 148 сельских семей. В 2021-м – еще 200.

– Будет оказана поддержка крупным сельхозтоваропроизводителям, реализующим проекты по строительству жилья для работников АПК с последующей передачей его в аренду и правом выкупа. Первый проект уже стартовал в Лискинском и Бобровском районах, он охватывает 68 семей.

– Содействие в реализации проектов, создающих новые форматы загородной жизни. Яркий пример – экодеревня в с. Лушниковка Бобровского района. К концу 2022 года здесь построят трехэтажные дома на 300 квартир. Рядом – детский сад, школа, стадион, кафе, торговый центр, парковая зона с велодорожками.

Доступное жилье – в удобных для жизни кварталах

«Единая Россия» обеспечит реализацию проектов, благодаря которым жители региона из аварийных, ветхих домов переедут в новостройки и не будут дышать вредными выбросами от заводов.

– В рамках нового генплана «Единая Россия» будет добиваться решения о выносе всех промышленных предприятий из центра Воронежа. На их месте появятся зоны общественного отдыха, занятий спортом, зеленые территории.

– К 2025 году предполагается возвести в Воронеже не менее 5 млн кв. м современного жилья.

– В планах партии – развитие 29 городских территорий с ветхим жильем. Это кварталы на улице Ленинградской, проспекте Труда, улице 9 Января, Московском проспекте, улице Защитников Родины и другие. До 2025 года из ветхого жилья в новые квартиры должны переехать 1198 воронежцев.

– Партия — это инструмент обновления и созидания, – пояснил секретарь регионального отделения «Единой России» Владимир Нетёсов. – Повышение качества жизни, рост благосостояния, защита жителей и забота о них – вот запрос общества. И мы обязаны на него ответить!

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления. Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»