Депутат Воронежской городской Думы Артем Рымарь поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

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«Уважаемые воронежцы!

От все души, я и мои соратники по партии «Справедливая Россия», хотим поздравить вас с 1 сентября. Мы желаем школьникам и студентам отличных оценок, творческих успехов и интересных событий в наступившем учебном году, а педагогам – благополучия и новых профессиональных достижений. Этот день очень важен и для родителей, которые переживают за своих детей. Желаю им большого терпения и позитивных эмоций. Хотелось бы выразить признательность педагогам. На них лежит огромная ответственность за воспитание и образование наших детей. Спасибо вам за ваш нелегкий и добросовестный труд!

До нас доходят слухи, что областные власти намерены в конце сентября перевести школьников и студентов на дистанционное обучение. Мы тоже обеспокоены и не хотим, чтобы этот учебный год прошел также, как и конец предыдущего года. Региональное отделение партии «Справедливая Россия» разработала законопроект, который планируется вынести на рассмотрение Воронежской областной Думы. Проект подразумевает внесение изменений в региональный закон: «О регулировании отдельных отношений в сфере образования». Мы хотим добиться того, чтобы дистанционное обучение проходило при введении в регионе режима повышенной готовности, режима чрезвычайной ситуации или чрезвычайного положения. В том случае, если чиновники будут вводить дистанционное обучение на постоянной основе, только с письменного согласия родителей школьников и студентов. Одна из ключевых проблем дистанционного образования - отсутствие технической поддержки как педагога, так и учеников. Выяснилось, что не все семьи имеют компьютер и выход в интернет. Если ввести дистанционное обучение на постоянной основе, эти проблемы только обострятся. Поэтому закон предусматривает обязательное получение согласия родителей ученика учиться удаленно.

Воронежцы, присоединяйтесь к обсуждению дистанционного обучения, высказывайте свое мнение, делитесь полученным опытом. Мы ждем обратной связи!

Артем Рымарь Депутат Воронежской Городской Думы Контакты приемной: 8(473)204-52-31 В Контакте https://vk.com/czpg36 Одноклассники https://ok.ru/profile/571933757811 Рымарь.рф Инстаграм https://www.instagram.com/rymar.artem1976/?igshid=1wx..

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