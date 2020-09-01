В Нововоронеже прозвенел первый звонок

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На торжественных линейках присутствовали первоклассники, а также ученики выпускных – 9-х и 11-х классов – и их родители. Руководители градообразующего предприятия, представители администрации Нововоронежа и общественных организаций пришли на праздник, чтобы поздравить школьников с началом нового, 2020-2021, учебного года.

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Нововоронежская АЭС подарила своей подшефной школе № 1 новое покрытие для футбольного поля и оборудование для актового зала. Руководители предприятия пожелали школьникам, родителям и учителям, чтобы новый учебный год прошёл в традиционном формате, чтобы каждому хватило сил и желаний для достижения своих целей, чтобы все были здоровы и счастливы.

Учителей и учащихся школы № 4 поздравил заместитель председателя правительства Воронежской области Сергей Честикин. От имени Губернатора региона он вручил директору школы сертификат на 100 тысяч рублей на приобретение мебели.

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Впервые порог школы в 2020-2021 учебном году перешагнули 365 первоклассников. В рамках акции «1-е сентября – Мы Единая семья» каждый из них получил специальный учебный набор первоклассника от Нововоронежской АЭС.

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Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС