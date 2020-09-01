Владимир Салмин: «Персонализированное образование – ценностный ориентир XXI века»

.

Новый учебный год будет однозначно отличаться от всех предшествующих. Всем еще памятна весенняя ситуация, когда школьников и студентов отправили на дистанционное обучение в период пандемии. Появляются новые тренды в образовании: все больше обсуждается персонализированный подход к обучению, внедряются новые цифровые технологии и платформы, появляются новые возможности для получения качественного образования. Обо всем этом мы поговорили с Председателем Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк Владимиром Салминым.

Он рассказал о том, что два года назад в Сбербанке началась разработка цифровой образовательной платформы, в основе которой – модель личностно-ориентированного образования, когда в центре системы находится ученик с его увлечениями и особенностями. Банк разработал свое собственное технологическое решение – школьную цифровую платформу.

Приоритет – мотивация ребенка

– 2 года назад в благотворительном фонде Сбербанка «Вклад в будущее» началась разработка платформы в рамках реализации программы благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее», – говорит Владимир Викторович. – Это удобное и эффективное платформенное решение для планирования и организации учебного процесса, при котором каждый ученик может максимально результативно использовать свое учебное время и оперативно получать от учителя обратную связь по результатам достижения учебных целей.

Уже с 1 сентября учащиеся более 350 школ Воронежской, Белгородской, Липецкой, Курской, Тамбовской и Орловской областей будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы.

По его словам, платформа не заменяет собой педагога, более того, в этом процессе его роль многократно возрастает. Учитель становится для ученика наставником, помощником и навигатором в сложном образовательном процессе. Например, предлагает более интересные интерактивные форматы обучения, привносит новые форматы в образовательный процесс, повышает мотивацию учащихся. Все материалы на платформе полностью соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту (ФГОС), она содержит в себе весь необходимый образовательный контент и дополнительные источники для более углубленного изучения отдельных тем, разработаны учебные модули, которые будут интересны как ученикам, так и учителям. По мнению Владимира Викторовича, профессия учителя – одна из главных в современном обществе. Её актуальность будет повышаться, в том числе, за счет стремительного развития цифровизации во всех сферах нашей жизни.

- Что бы ни происходило в стране и мире, нашим детям должно быть доступно качественное, фундаментальное образование, отвечающее всем вызовам современности. Только так общество сможет выполнять стоящие перед ним задачи в экономике, социальной сфере, культуре. И, на мой взгляд, учителю здесь отводится ведущая роль. Это как раз та профессия, которую не заменит робот.

Школьная цифровая платформа Сбербанка, отмечает Владимир Салмин, имеет ряд существенных отличий от других цифровых продуктов, созданных для нужд учащихся. Здесь фокус выстроен не просто на прохождении отдельных учебных тем, а также на освоении «мягких навыков». Детей учат ставить цели, достигать их, работать в команде, понимать себя и других, и т. д.

Основным отличием от аналогов, говорит председатель ЦЧБ, является персонализированный подход к каждому учащемуся, основанный, прежде всего, на развитии личности, а не только на усвоении того или иного материала.

– Это – ключевой тренд в образовании XXI века, – поясняет Владимир Салмин. – Учащийся в рамках такой модели выступает не просто субъектом учебной деятельности, а ее ценностным ориентиром. В основе концепции лежит приоритет мотивации каждого ребенка и учитываются его индивидуальные особенности, увлечения, существующий уровень подготовки.

По призванию, а не по финансам

В фокусе Сбербанка, отмечает руководитель, остаются не только школьники, но и студенты, для которых здесь подготовили новый финансовый продукт – образовательный кредит с господдержкой по сниженной процентной ставке. Теперь стоимость займа для студентов вузов, имеющих государственную аккредитацию, снизится с 8,5% до 3% – эти условия коснутся и тех, кто получил кредит ранее по более высокой ставке. Подобные займы – без поручителей и обязательного страхования – в банке начали выдавать уже с 25 августа.

По словам председателя ЦЧБ, условия продукта таковы, что обучающийся может не погашать основной долг в течение всего периода обучения плюс девять месяцев. В этот промежуток времени ему придется платить только проценты – в размере 40% в первый год обучения, 60% – во второй и полностью – начиная с третьего года. Сам же срок кредита максимально составит период обучения плюс 15 лет и девять месяцев.

– Мы хотим, чтобы молодые люди имели возможность выбирать вуз по призванию, а не по принципу финансовой доступности. Наш образовательный кредит с господдержкой – эффективное решение «образовательного вопроса». Увеличение льготного периода дает выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит из заработанных средств, – резюмирует Владимир Салмин.

Кстати

Общее число регионов России, избравших школьную образовательную платформу в качестве технологического решения для организации процесса обучения детей, с сентября этого года составит 65.

Иван Надвоицкий