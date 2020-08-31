ВТБ развивает сотрудничество с ОАО «Салаватстекло»

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Банк ВТБ по поручению ОАО «Салаватстекло», лидера российского рынка по производству оконного стекла и одного из ведущих производителей технического стекла, открыл импортный аккредитив на сумму свыше 16 млн евро в пользу немецкой компании HORN Glass Industries AG.

Аккредитив выпущен в рамках проекта по модернизации технологии и оборудования ОАО «Салаватстекло», включающего поставку стекловаренной печи и ванны расплава.

Начальник управления документарного бизнеса департамента транзакционного бизнеса, старший вице-президент банка ВТБ Константин Савельев отметил: «Использование аккредитивов в международных расчетах – это мировая практика, и банком ВТБ накоплен обширный опыт в этом направлении. Открытие данного аккредитива позволит компании «Салаватстекло» соблюсти все требования контрагента, а также снизить коммерческие и финансовые риски для обеих сторон». Банк ВТБ (ПАО).