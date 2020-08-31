Учащиеся школ Воронежской области получат комплекты смартбоксов от Сбербанка для подключения к Школьной цифровой платформе

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Учащиеся 121 школы Воронежской области будут осваивать основные образовательные программы с помощью Школьной цифровой платформы, разработанной в рамках реализации программы «Цифровая платформа персонализированного образования для школы» Благотворительного фонда Сбербанка «Вклад в будущее».

До 1 сентября 2020 года школы и нуждающиеся семьи региона безвозмездно получат комплекты смартбоксов от Сбербанка, включающие приставку для подключения к телевизору и клавиатуру с тачпадом, которые позволят пользоваться всеми возможностями Школьной цифровой платформы. Первые семьи уже получили комплекты своих смартбоксов.

Благодаря этой платформе станет возможным обеспечение детей персонализированным образованием и современным цифровым контентом по всем предметам школьной программы за 5–9 класс. Платформа также позволит учителям использовать интерактивные и авторские образовательные модули, автоматизировать рутинные операции и привнести в очный образовательный процесс новые формы взаимодействия учителей, наставников с учениками.

«На мой взгляд, роль цифровых инструментов в образовательном процессе с каждым годом будет повышаться. Это наглядно показал и период пандемии. Благодаря ускоренному внедрению Школьной цифровой платформы школьники продолжали образовательный процесс даже в столь сложных условиях. Уверена, что дальнейшее развитие технологий и платформы повысит интерес ребят к учёбе, откроет для них новые возможности», - говорит заместитель руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области Наталья Салогубова.

О планах передать нуждающимся российским семьям 25 000 смартбоксов в качестве подарка к 1 сентября Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф рассказал в июле этого года во время совещания с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Передавая смартбоксы, Заместитель Председателя-управляющий Головным отделением по Воронежской области Сбербанка Денис Скребец подчеркнул, что банк активно участвует в реализации целей, обозначенных главой государства Владимиром Путиным в Указе № 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года".

«Благотворительный фонд Сбербанка не зря называется «Вклад в будущее», ведь именно на подрастающее поколение мы, как родители, возлагаем свои надежды. Предоставив школьникам платформу для персонализированного обучения, мы сможем повысить качество образования, а также сделать этот процесс еще более увлекательным и разнообразным, - отмечает Заместитель Председателя-управляющий Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Денис Скребец.

В рамках благотворительных инициатив Сбербанк инвестирует в повышение качества образования, предоставляя детям и молодым специалистам уникальные возможности для развития профессиональных навыков, выстраивания персональной траектории личностного роста, раскрытия творческих и интеллектуальных способностей.