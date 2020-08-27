В «Единой России» подвели итоги конкурса на лучший школьный музей памяти Великой Отечественной войны

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В «Единой России» определили победителей федерального этапа всероссийского конкурса проекта «Историческая память» на лучший школьный музей, уголок или комнату памяти Великой Отечественной войны. Эксперты определили победителей в двух номинациях – «Городской музей» и «Сельский музей». Ими стали 94 школы. Они получат по 300, 200 и 100 тысяч рублей за первое, второе и третье места соответственно.

Заместитель секретаря Генсовета партии, координатор партийного проекта «Историческая память» Александр Хинштейн рассказал, что в конкурсе приняли участие 3176 школ, то есть каждая двенадцатая школа в России.

По его словам, для награждения федеральных победителей, занявших первые места в двух номинациях – а это 16 руководителей музеев и 16 учащихся-активистов музейного дела из восьми федеральных округов – планируется пригласить в Москву 7 сентября.

Отметим, в финал попали 148 презентаций музеев-победителей регионального этапа конкурса, который проходил c февраля по май. В нем участвовали музеи из 77 субъектов РФ. Для участия в региональном этапе конкурса было подано 3176 заявок от музеев, школ и центров дополнительного образования.

Как рассказал региональный координатор партпроекта «Историческая память» Сергей Корнев, от Воронежской области участие в конкурсе приняли порядка 40 школьных музеев – городских и сельских. В числе участников, которые были отмечены, как лучшие на областном уровне, музей воронежской гимназии №5, бобровской школы №5 и нововоронежской школы №1. А также музеи Елизаветовской СОШ (Павловский район), Марковской СОШ (Каменский район) и Нижнедевицкой гимназии.