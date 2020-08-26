Wizart Animation объявила конкурс для студентов на лучший сценарий фильма

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Студенты как бакалавриата, так и магистратуры, как очной, так и заочной формы обучения и даже целые студенческие коллективы могут принять участие в творческом конкурсе Wizart Animation. Воронежская мультипликационная студия, подарившая нам такие ленты, как «Снежная королева», «Волки и Овцы» или «Йоко», готова снять фильм по вашему сценарию!

Для реализации предложены три темы: героическая оборона крепости Осовец во время Первой мировой войны солдатами из Воронежской губернии; роль Воронежа в истории русского флота; и третья, связанная с творчеством лириков-классиков Алексея Кольцова и Ивана Никитина. Если вы не писатель, а художник – предлагайте вариант графических решений.

Конкурс стартовал на прошлой неделе. Подробности можно найти на официальном сайте. Вопросы также можно задать по электронной почте: konkurs@wizartanimation.com.

Обсуждать и выбирать лучшие работы воронежских студентов будет жюри, состоящее из профессиональных режиссеров и сценаристов Wizart Animation, включая Владимира Николаева, генерального продюсера студии. В жюри также вошли:

Владимир Тулупов – доктор филологических наук, профессор, заведующий кафедрой рекламы и дизайна, декан факультета журналистики ВГУ.

Андрей Долженков – директор воронежского Дома журналистов, президент Гильдии аналитических журналистов.

Владимир Елецких –краевед, журналист, издатель, лауреат городских и областных журналистских конкурсов, автор более 30 изданных в Воронеже краеведческих книг.

Олег Бобров - воронежский писатель, историк, краевед, сценарист. Автор повести «Русский Верден» о безвестных героях Первой мировой войны, защищавших крепость Осовец.

Ольга Рыбникова – заслуженная артистка РФ, актриса Воронежского академического театра драмы имени А.В. Кольцова.

- Основной приз для победителя - это, конечно, съемки короткометражки или «полного метра». Это уникальный шансдля наших воронежских ребят: ни «Союзмультфильм», ни Голливуд не нужны. Все есть здесь, в Воронеже: просто твори и снимай. Итоги конкурса планируется подводить уже в конце сентября, позднее мы объявим более конкретно день и час, - отмечает Андрей Долженков. - В Воронеже много талантливых ребят, поэтому решили сделать несколько денежных премий. По 75 тысяч рублей получат победители направлений «Лучший сценарий» и «Лучшая графика», призы за второе и третье места – 25 тысяч рублей и грант на обучение на курсах анимации и 3D графики Wizart School. Думаю, ребятам будет интересно в этом поучаствовать. Желаю всем удачи.

Первые работы уже поступили. Но что делать тем, кто впервые собирается работать над сценарием?

- Прежде всего по формату: нужно использовать стандартный подход, принятый у кинематографистов. Примеры структуры сценария есть на сайте http://www.screenwriter.ru. Еще из полезных и удобных ресурсов: https://kitscenarist.ru – это бесплатная программа для создания сценариев. Отдельно посоветовал бы ребятам сделать синопсис на одну страницу. Там должна быть изложена основная мысль вашей работы: в сжатой форме, но предельно четко и понятно. Это очень важный момент для реальногокино и анимации. Сценарии смотрят продюсеры. Они всегда заняты, но точно знают, что если синопсис раскрывает основную мысль, то и в сценарии что-то интересное может быть. Поэтому советую конкурсантам вместе с полноценным сценарием присылать и синопсис на одну страницу текста,- отмечает Владимир Николаев.

Свои материалы вы можете отправить на konkurs@wizartanimation.com.