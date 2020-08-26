«РВК-Воронеж» подключил парк Орленок к новому водопроводу

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Работы велись в рамках начавшейсяреконструкции территории значимого для горожан места отдыха. Новый трубопровод позволит в полной мере обеспечить парк водой как для полива растений, так и для заполнения фонтана.

«Наши специалистыработали с хирургической точностью. Понимая, что в центральной части города под землей очень тесно располагаются различные коммуникации, спецтехнику мы привлекали не на всех этапах. А уже непосредственно в котловане трубу прокладывали, в основном, вручную. Это позволило полностью исключить вероятность повреждения смежных сетей. Приятно осознавать, что мы внесли свой вклад в функциональность городской территории, которая может стать еще одной визитной карточкой родного города», - рассказал директор по производству «РВК-Воронеж» Дмитрий Дедов.

Новый полиэтиленовый водопровод уже полностью введён в эксплуатацию. Вместе с тем, многолетний опыт «РВК-Воронеж» и профессионализм специалистов востребован и может быть применен не только в масштабных городских проектах.

Предприятие предлагает полный спектр услуг по строительству частных сетей водоснабжения и водоотведения для жителей города. Возможно также полное сопровождение проекта, в том числе технический надзор и оптимизациярешений в части присоединения к инженерным сетям. Также специалисты предприятия смогут проконтролировать весь ход работ, учитывая особенности эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в областном центре.

Более подробную информацию по этим услугам можно получить у специалистов сервисного центра «РВК-Воронеж» потелефону+7 (473) 264-16-68. С их помощью возможно и оформление заявки. А полный перечень услуг, который оказывает «РВК-Воронеж», есть в мобильном приложении «РВК.Услуги» (6+), доступном для бесплатногоскачивания в GooglePlay и App Store. Кроме того, ссылки и иконки для скачивания приложения есть на сайте водоканала.