Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ»: забота о людях и ответственность за город

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Воронеж должен стать максимально комфортным для жизни и бизнеса.

Экономика: повышение доходов горожан

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в ближайшее время продолжит работу с федеральными и региональными органами власти по дальнейшему включению города в госпрограммы РФ и Воронежской области, а также будет продолжать поддерживать выгодные для города проекты с применением механизма муниципально-частного партнерства.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет активно помогать малому и среднему бизнесу, поддерживать индивидуальных предпринимателей и самозанятых. Для этого в прямом диалоге с ними оценит реальный ущерб, нанесенный кризисом воронежскому бизнесу, разработает и реализует партийный проект по минимизации негативных последствий.

Все эти меры – от привлечения масштабных инвестиций до точечной помощи бизнесу – в первую очередь будут нацелены на сохранение и создание рабочих мест, повышение доходов горожан.

Образование: цифровые школы и ликвидация очередей в ясли

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется того, чтобы качество образования постоянно повышалось, все дети в процессе обучения могли пользоваться современными технологиями и заниматься в комфортных условиях.

С 2020 по 2025 год в Воронеже должны появиться 7 новых общеобразовательных школ на 10210 мест, 6 пристроек к школам на 2530 мест. Все они будут оснащены современным оборудованием, позволяющим осваивать школьные предметы на базе цифровых технологий.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» создаст такие условия для молодых семей с детьми дошкольного возраста, что родители получат ту помощь в уходе за ребенком, которая им необходима.

Для этого будут ликвидированы очереди в ясли, как ранее были устранены очереди в детские сады. В ближайшие годы откроются 11 детсадов на 2580 мест, в том числе 660 ясельных, и 8 пристроек к детским садам на 655 мест, в том числе 430 ясельных.

Здравоохранение: доступная и качественная медицина

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» продолжит добиваться модернизации сферы здравоохранения, чтобы люди могли получать как скорую, так и плановую высокотехнологичную медпомощь без лишнего ожидания и затруднений, своевременно и качественно.

Для этого в городе запланировано строительство 7 поликлиник, каньона для лучевой терапии (специально оборудованное помещение, которое обеспечивает радиационную безопасность), корпусов для оказания специализированной помощи детям в Областной детской больнице и противотуберкулезном диспансере. Партия планирует добиваться организации подстанций скорой медицинской помощи в Центральном, Железнодорожном районах и Северном микрорайоне.

Строительство: доступное жилье – в комфортных кварталах

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» обеспечит реализацию нового Генерального плана города, проект которого сейчас обсуждается. Он предполагает строительство жилых кварталов с парковками, школами, поликлиниками и детсадами в шаговой доступности.

К 2025 году запланировано возвести в городе не менее 5 млн кв. м современного жилья с соблюдением таких условий. На основании именно такого подхода планируется развитие 29 городских территорий с ветхим жильем. Это кварталы на улице Ленинградской, проспекте Труда, улице 9 Января, Московском проспекте, улице Защитников Родины и другие. До 2025 года из ветхого жилья в новые квартиры должны переехать 1198 воронежцев.

Благоустройство: красота и в парках, и во дворах

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет последовательно сохранять и преумножать красоту города – как в публичных пространствах (в парках, скверах, на набережных и центральных улицах), так и во дворах.

Для этого в Воронеже в ближайшие годы планируется обустроить 80 общественных пространств. Особое внимание будет уделено проектам благоустройства проспекта Революции, Петровской набережной, парка «Орленок» и второй очереди реконструкции Воронежского центрального парка. Планируется также благоустроить 264 дворовые территории.

В целях озеленения городских пространств к 2025 году в областном центре будет посажено около 27 тыс. деревьев и 134 тыс. кустарников. Это сделает Воронеж «зеленым» городом, во многих местах которого можно будет почувствовать себя так, как будто выехал «на природу».

Культура и спорт: максимум для всестороннего развития личности

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» создаст новые возможности для культурного досуга, активного отдыха и занятий спортом.

В ближайшее время будут открыты 7 учреждений культуры, в том числе музей ВДВ, библиотека в Шилово, клуб в Краснолесном, детская школа искусств на 1400 мест на Московском проспекте, три муниципальных культурно-досуговых центра.

У воронежцев появятся четыре новых ФОКа, 12 физкультурно-оздоровительных комплексов открытого типа, три футбольных поля, зал бокса на Баррикадной и футбольный манеж на стадионе «Чайка». В проекте – Центр парусного и гребного спорта, Центр спортивной гимнастики, стрелковый комплекс, завершение реконструкции стадиона «Буран».

Инфраструктура: ровные дороги и удобный общественный транспорт

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» сделает так, чтобы воронежцы пользовались комфортным и безопасным городским транспортом, а с перевозчиками были заключены контракты, предусматривающие регулярное обновление автобусов и микроавтобусов. Общественный транспорт станет привлекательным и удобным средством передвижения по городу.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется того, чтобы дороги в городе соответствовали высоким требованиям безопасности и качества, не вызывали нареканий у водителей.

Для этого в Воронеже в ближайшие 4 года планируется построить более 30 км автодорог, в частности – реконструировать транспортную развязку на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева, построить дублер Московского проспекта, создать и капитально отремонтировать 10 других важных городских магистралей.

Программа «ЕДИНОЙ РОССИИ» на выборах в Воронежскую городскую Думу 11-13 сентября реалистична, сбалансирована и отражает запросы горожан. Партия намерена раз в полугодие отчитываться о том, как реализует свою программу по развитию Воронежа.

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления».

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской городской Думы пятого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области»