Депутаты предложили увеличить размер дотаций на питание школьников и стоимость квадратного метра при расселении воронежцев из ветхого жилья

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Вопросы об увеличении дотаций на оплату завтраков учащихся общеобразовательных организаций Воронежа и повышении стоимости квадратного метра жилья при расселении воронежцев из аварийного жилищного фонда обсудили на заседании постоянной комиссии Воронежской городской Думы по бюджету, экономике, планированию, налоговой политике и инвестициям с предложением последующего рассмотрения их на заседании Воронежской городской Думы.

Так, с 1 сентября предлагается увеличить сумму, выделяемую бюджетом на оплату завтраков и обедов в связи с повышением цен на продукты. Вместо 39 рублей, предлагается кормить воронежских детей на 54.02 рубля, стоимость обедов же увеличится не столь значительно (с 50 до 54.02 рублей)."Отдельной строкой" стоит МБОУ «Воронежская кадетская школа имени А.В. Суворова», воспитанникам которой полагается трехразовое питание, так как это школа полного дня. В новом году кадетов будут кормить не на 94.5, а на 130 рублей ежедневно.

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Увеличение норм финансирования необходимо для исполнения поручений Президента Российской Федерации. Напомним, что в начале года Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию предложил обеспечить горячим питанием школьников с 1-го по 4-й класс, что по мнению президента будет способствовать сохранению и укреплению здоровья детей.

Также на заседании обсудили еще один социально значимый вопрос - реализацию мероприятий в рамках муниципальной программы и регионального проекта по расселению граждан из аварийного жилищного фонда. Финансовая поддержка, запланированная в 2018 году, исходя из стоимости квадратного метра жилья со стопроцентной отделкой, составляла 39 тысяч рублей. Однако строительные организации стали отказываться принимать участие в торгах, так как на сегодняшний день вышеозначенная стоимость не актуальна - ее предлагается увеличить до 43 400 рублей.