Программа заботы и ответственности

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Быть вместе с людьми, деятельно заботиться о них, знать их запросы, помогать и защищать – вот основа документа, с которым «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выходит на предстоящие 13 сентября выборы Воронежской областной Думы.

А новые лица, новые подходы к работе (вспомним создание партийных коллегий кандидатов для выявления наиболее острых проблем в разных сферах путем диалога с экспертами, активистами и всеми неравнодушными людьми) – отличительная черта предвыборной стратегии. На 54% обновился состав кандидатов «ЕДИНОЙ РОССИИ» по сравнению с нынешним составом областной Думы. К тому же в нем немало молодежи.

Что же конкретно в приоритетах партии на ближайшие пять лет?

Сохранить динамику развития

Базовая цель партии остается неизменной – повышение благосостояния людей, создание комфортных условий жизни в регионе. Для этого необходимо сохранить ту положительную динамику социально-экономического развития области, которая была достигнута за последние годы. И поддержать общественно-политическую стабильность – залог социального и экономического благополучия. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена и в дальнейшем активно участвовать в реализации национальных проектов, выступать с социальными и экономическими законотворческими инициативами в интересах граждан.

Экономика: повышение доходов людей – смысл развития

Развитие экономики с заботой о человеке означает, что главным является повышение доходов трудящихся и создание безопасных условий труда.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» предпримет все усилия для защиты доходов и накоплений жителей области от инфляции, что предполагает их опережающий рост. В бюджетной сфере должны быть обеспечены ежегодные индексации заработной платы на уровень, превышающий темпы инфляции. В коммерческом секторе – создание высокопроизводительных рабочих мест, вытеснение сомнительных зарплатных схем, активная инвестиционная политика, поддержка социально ответственных инвесторов.

Партия намерена всемерно способствовать планам экономического роста, в которые входит привлечение к концу 2023 года в особую экономическую зону (ОЭЗ) «Центр» ряда высокотехнологичных предприятий (атомной, радиоэлектронной, химической и космической промышленности). Благодаря этому удастся создать 5 тыс. новых рабочих мест со средней заработной платой свыше 50 тыс. рублей. Проект будет способствовать повышению уровня зарплат в регионе.

Другим локомотивом экономического роста для нашего региона станет территория опережающего социально-экономического развития «Павловск» с планами по открытию 1,5 тыс. высокооплачиваемых рабочих мест. Будут запущены другие проекты государственно-частного партнерства, в рамках которых планируется обеспечить рост занятости в высокотехнологичных секторах с высокими зарплатами и комфортными условиями труда.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» будет добиваться, чтобы малый и средний бизнес получал всестороннюю поддержку: снижение налоговой нагрузки, принятие мер, компенсирующих потери из-за пандемии за счет корректировки схемы налогообложения и форм льготного кредитования. Молодым предпринимателям будут предоставляться субсидии для организации собственного производства.

Социальная защита: малообеспеченным семьям и старшему поколению – особое внимание

Социальная политика будет ориентирована на адресную поддержку малообеспеченных семей, людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, пожилых граждан, ветеранов Великой Отечественной войны.

К 2022 году планируется обеспечить охват всех нуждающихся пожилых людей системой постоянного ухода.

Молодым, студенческим семьям в приоритетном порядке будут предоставляться места в яслях и детских садах вне зависимости от места регистрации молодых родителей. Для всех молодых специалистов будут работать современные программы профессиональной стажировки с компенсацией затрат работодателей.

Здравоохранение: доступность для всех и высокое качество

Развитие медицины в свете пандемии коронавируса становится фактором общественной безопасности. Это требует переосмысления подходов, касающихся доступности базовой и высокотехнологичной медпомощи, лекарственного обеспечения, обеспеченности кадрами, поддержки врачей и медработников, контроля качества оказания медицинских услуг.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» намерена ответить на этот вызов. Решение – в использовании бережливых технологий, которые создают комфортные условия для посетителей медицинских учреждений, в том числе ликвидируют очереди в регистратурах поликлиник и у кабинетов врачей. Партия сделает так, чтобы врач максимум внимания уделял пациенту, минимум – на оформление документов. Приоритет в заботе о здоровье – индивидуальный подход к каждому пациенту, новый лозунг для врача – «Знай своего пациента». К 2024 году бережливыми технологиями будут охвачены все поликлиники региона.

Партия выступает за масштабные вложения в нашу медицину. За 5 лет предполагается создать и отремонтировать стационарные медицинские объекты по всей области. В частности, построить 56 ФАПов, поликлиники и районные больницы в Калачеевском, Каширском, Новоусманском и Борисоглебском районах, хирургический центр онкологического диспансера, детский корпус для оказания онкологической помощи.

Образование: востребованность выпускников – главная цель

В образовании будут продолжены системные изменения, направленные на подготовку специалистов с начальным и средним профобразованием, отвечающим современным требованиям рынка труда.

В последние годы полностью решена проблема дефицита мест в детских садах. Следующая задача «ЕДИНОЙ РОССИИ» – ликвидация очередей в ясельные группы и переход на односменное обучение в школах. Это поддержит молодые семьи в начале их пути – поможет найти достойную и интересную работу, обеспечив уход за детьми.

В 2020 г. 8 пристроек к детским садам сдадут раньше срока. Появятся 600 новых мест, основная часть – ясельные группы для детей от 1,5 до 3 лет. К концу 2021 г. появятся 2,6 тыс. новых мест в ясельных группах, за счет чего к 2025 г. дефицит будет полностью ликвидирован.

К концу 2020 г. более 90% школ будут работать в одну смену, к 2025 г. – более 98%. В 2020-2021 гг. будут построены 14 новых детских садов и 3 новые школы, одна из них (на 2860 мест) появится на Московском проспекте в Воронеже.

Сельские территории: поддержать успешное развитие

При непосредственном и активном участии «ЕДИНОЙ РОССИИ» Воронежская область сохранит курс на поддержку сельского хозяйства – и крупных агропроизводителей, и фермерских хозяйств, чтобы регион и дальше оставался лидером в АПК. А это, в свою очередь, приводило бы к росту доходов тружеников села. Сейчас мы уже в числе лидеров по производству мяса, молока, зерна.

Теперь у партии появилась новая задача в аграрной сфере – повышение благосостояния населения за счёт создания новых и увеличения мощности существующих перерабатывающих производств, наращивания производства продуктов питания глубокой переработки.

Параллельно планируется масштабное обустройство сельских территорий, которое призвано приблизить условия жизни к городским за счет формирования всей необходимой инфраструктуры (газовой, водоснабжающей, осветительной и т.д.) и строительства сельских дорог.

Строительство: жилье сделать доступнее, дороги – безопаснее

По-прежнему актуальными задачами являются доступность и обеспечение жильем людей с различным уровнем доходов, повышение качества жилищно-коммунального обслуживания. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» достигнет того, чтобы каждая молодая семья, где работает хотя бы один родитель, получила возможность приобрести жилье в ипотеку.

Будет продолжена реализация проекта «Безопасные и качественные дороги», строительство переходов, управление трафиком. Партия обеспечит качественное дорожное покрытие на всех значимых магистралях вкупе со своевременным дорожным ремонтом.

Благоустройство: вовлекать жителей в принятие решений

В планах «ЕДИНОЙ РОССИИ» – расширить участие жителей в распределении бюджетных средств при проведении благоустройства в муниципалитетах, усилить поддержку проектов территориального общественного самоуправления. За последние годы все больше воронежцев вовлечены в проекты по обустройству дворов и движение территориального общественного самоуправления. Важно, чтобы люди сами принимали решения по улучшению тех или иных общественных пространств.

Культура и спорт: создавать все условия для самореализации человека

Основной приоритет партии – предоставление человеку всех возможностей для его духовного и физического развития.

Большое внимание партия намерена уделять сохранению и популяризации культурного наследия, повышению нравственности и патриотизма молодого поколения, формированию стремления к самореализации. Продвижение здорового образа жизни и формирование условий для активного, интересного досуга также станет одной из основных задач. Поэтому планы партии включают и строительство обширной спортивной инфраструктуры. До 2022 года должны быть построены восемь культурно-досуговых центров, четыре ФОКа, ледовая арена, четыре стадиона.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» добьется того, что современные локальные пространства для разнообразного досуга и отдыха будут непосредственно вблизи места проживания, в шаговой доступности каждого жителя региона.

Диалог с людьми: общаться через соцсети и мессенджеры

В числе крайне значимых пунктов программы партии – развитие интерактивных сервисов и проектов, направленных на активное участие жителей в процессе государственного и муниципального управления с помощью социальных сетей и мессенджеров. Особенно актуальны такие формы диалога для молодого поколения. Именно оно формирует запрос на изменения, на улучшения, на личное и общественное развитие.

– Главная ценность партии – это человек. Здоровье и продолжительность жизни, достойная оплата труда, возможности для предпринимательства, социальные гарантии, доступная социальная инфраструктура и комфортная среда. Наша цель – создавать условия для самореализации человека. Развитие человеческого капитала является драйвером современной экономики и показателем успеха области, – отмечает секретарь регионального отделения «ЕДИНОЙ РОССИИЕДИНОЙ РОССИИ» Владимир Нетёсов. – Наш приоритет – забота о людях.

Руководство воронежской «Единой России» приняло решение, что партия о выполнении предвыборных обещаний будет отчитываться раз в полугодие.

Все пункты и положения настоящего агитационного материала были и будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления.

Публикация оплачена из избирательного фонда избирательного объединения «Воронежское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» при проведении выборов депутатов Воронежской областной Думы седьмого созыва в соответствии со ст. 66 Закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный кодекс Воронежской области».