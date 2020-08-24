Чему учит трагедия в воронежском селе, где в канализационной яме погибли пять человек

Место трагедии. Кадр сюжета телекомпании "ТВ-Губерния"

Жуткая трагедия, произошедшая под Воронежем, заставила содрогнуться и простых горожан, и видавших виды сотрудников спецслужб. Напомним, ЧП случилось в поселке совхоза «Воронежский» в Новоусманском районе вечером 23 августа. Гулявшая по двору частного дома двухлетняя девочка наступила на плохо закрытый люк сливной ямы и упала в колодец. Спасать ее в шестиметровую яму поочередно бросились ее 35-летняя мать, восьмилетняя сестра и 35-летний отец. Потом им на помощь пришли соседи – 23-летний и 52-летний мужчины. В итоге все, кроме последнего, погибли. Старший из мужчин почувствовал себя плохо и смог самостоятельно выбраться из ловушки. За его жизнь борются врачи токсикологического отделения – у мужчины отравление газом.

Погибших соседи характеризуют только с положительной стороны: мать постоянно занималась с детьми, отец содержал семью, а погибшая второклассница была отличницей в школе.

Дом, где жила семья. Кадр сюжета телекомпании "ТВ-Губерния"

У семьи остались еще две девочки – 6 лет и 10 месяцев. Их сейчас забрала к себе тетя – родная сестра погибшей женщины. У сирот много родственников – без опеки дети не останутся, говорят в местной администрации. В чиновники обещают взять на себя заботу о похоронах погибших.

Тем временем в районе началась проверка всех колодцев такого типа на предмет их безопасности, а среди местного населения в срочном порядке распространяют памятки с правилами пользования септиками. По факту следователи ЧП возбудили уголовное дело.

ОЧЕВИДЦЫ НЕДООЦЕНИВАЮТ ОПАСНОСТЬ

К сожалению, подобные истории, с несколькими погибшими, происходят регулярно, и не только в Воронежской области. Опыт показывает, что жители элементарно не знают техники безопасности при работе в канализационных ямах и коллекторах, или переоценивают свои возможности. Вместе со специалистами аварийно-спасательной службы «Комсомолка» разбирается, что можно, а что нельзя делать, если вы стали свидетелем того, как кто-то провалился в канализацию.

СПАСАТЬ ИЛИ НЕ СПАСАТЬ

Естественное желание многих очевидцев подобных трагедий - броситься на помощь. Однако поддаваться ему нельзя – говорят спасатели. Дело в том, что главная опасность канализационных колодцев – наличие в них угарного газа (он тяжелее воздуха и оседает как раз на дне ям) и метана. Оба эти газа не имеют никакого запаха и очевидцу может показаться, что опасности нет, и он легко вытащит пострадавшего. Тем не менее, концентрация отравляющих веществ в колодцах может быть настолько высокой, что для получения смертельной дозы достаточно одного-двух вдохов. После этого наступает клиническая смерть и на спасение пострадавшего остаются несколько минут. Понятно, что помочь в этой ситуации человек, не имеющий специального оборудования и навыков, не сможет. В этом и кроется причина массовой гибели людей, которые один за другим спускаются в колодец в попытке спасти.

ЧЕМ ОЧЕВИДЕЦ МОЖЕТ ПОМОЧЬ ПОСТРАДАВШИМ?

Единственная помощь в данной ситуации – ограничить доступ других людей к опасному месту и вызвать спасателей.

ЗАЩИТИТ ЛИ ОТ ОТРАВЛЕНИЯ ПРОТИВОГАЗ ИЛИ РЕСПИРАТОР

Нет! Ни противогаз, ни, тем более, респиратор от отравления угарным газом и метаном не защищает.

- В этой ситуации они только бы ускорили отравление, поскольку затрудняют дыхание, - говорят специалисты. – Сотрудники газоспасательной службы при работе в таких условиях дышат из баллона со сжиженным кислородом, который идет в комплекте со спасательным костюмом.