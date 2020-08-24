В Нововоронеже состоялась церемония награждения победителей Vотраслевого чемпионата профессионального мастерства AtomSkills-2020

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Нововоронеж для столь грандиозного события выбран не случайно: именно он признан лучшим городом присутствия Росатома по итогам 2018 года.

В этом году чемпионат проходил онлайн под девизом "Честная игра - возможность для всех". Для участия в соревнованиях была принята 1121 заявка.

Впервые за пятилетнюю историю AtomSkills-2020 чемпионат стал открытым: помимо работников Госкорпорации, в нём участвовали сотрудники 37 предприятий вне контура "Росатома" и студенты более 100 колледжей и вузов из разных уголков нашей страны. Госкорпорацию на AtomSkills-2020 представляли более 800 специалистов. Участники сразились в 24 компетенциях.

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Зрителей и участников церемонии приветствовали руководители Нововоронежской АЭС. На сцену поднялись главные эксперты чемпионата. Им были вручены медали.

Звучали видеопоздравления от руководителей атомной отрасли.

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«Все 75 лет отрасль, от первого атомного проекта до сегодняшних дней, убедительно доказывает, что главная ценность, главное конкурентное преимущество, главное достояние Росатома – это не материальные активы. Это люди. Благодаря опыту, знания, навыкам, благодаря профессионализму сотрудников Росатома, отрасль в состоянии решать беспрецедентные задачи: и по масштабу, и по сложности. Росатом – это команда профессионалов», – сказал первый заместитель генерального директора по операционному управлению Александр Локшин.

Ведущие Татьяна Герасимова и Вячеслав Макаров называли компетенции, имена бронзовых, серебряных и золотых лауреатов.

На юбилейном AtomSkills зародилась новая традиция чемпионата. Директор по персоналу Росатома Татьяна Терентьева и главные эксперты подготовили послание следующим участникам движения и вложили в металлическую капсулу. В прямом эфире главный эксперт профессиональной компетенции "Сварочные технологии" Михаил Голосов заварил капсулу. Теперь она будет храниться в галерее артефактов движения AtomSkills, а вскроют её участники чемпионата в 2030 году.

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На церемонии выступали участники шоу барабанщиков, артисты свето-циркового шоу, музыкальная группа «Город лета». Но самым запоминающимся событием сталоэкстремальное водное шоу.Специально для него на пруде-охладителе энергоблока № 5 за мемориалом «Звёзды Славы» была сооружена сцена. Каскадёры в причудливом танце летали в десяти метрах над водой, за их спинами "вырастали" световые крылья, а вечерняя подсветка Нововоронежской АЭС гармонично дополнила программу.

Завершилась церемония прямым эфиром с Генеральным директором Росатома Алексеем Лихачёвым.

«Как одна минута пролетел месяц с открытия чемпионата. И он нас многому научил. Во-первых, не надо бояться трудностей: при любых ограничениях можно добиться прекрасных результатов! Можно и себя показать, и других посмотреть. А самое главное – внести свой вклад в копилку исключительного профессионализма Росатома», – отметил Алексей Евгеньевич.

Он пожелал участникам совершенствовать своё мастерство и подчеркнул, что при любых условиях Росатом даст своим сотрудникам возможность раскрыть свой потенциал и проявить себя.

Совсем скоро сборная Росатома начнёт подготовку к WorldSkillsHi-tech.

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Имена сотрудников Нововоронежской АЭС – призёров AtomSkills-2020:

Компетенция «Аналитический контроль» («Лабораторный химический анализ»)

Валерия Акст – бронза

Инна Петухова – серебро

Жанна Реброва – серебро

Елена Саркисян – серебро

Компетенция «Технологические системы энергетических объектов»

Евгений Барков – золото

Имена сотрудников нововоронежского филиала АО «АтомЭнергоРемонт» – призёров AtomSkills-2020:

Компетенция «Сварочные технологии»

Владимир Клеймёнов – бронза

Илья Бобин – золото

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Полный список призёров можно посмотреть здесь: https://atomskills2020.ru/press-office

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ruwww.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭСУправление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС