Воронежские абоненты Tele2 слушают музыку более часа в день

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В большинстве регионов пользователи сервиса слушают поп, в том числе и в Воронеже. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях предпочитают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B.

Мобильное приложение «Звук» позволяет бесплатно слушать музыку из каталога, добавлять понравившиеся треки в личную коллекцию и формировать индивидуальные плейлисты. Кроме того, пользователи сервиса могут скачивать любые композиции на смартфон и воспроизводить их офлайн.

Tele2 проанализировала результаты работы приложения. В первом полугодии 2020 года количество пользователей сервиса среди абонентов оператора по России выросло на 123% год к году. Максимальный прирост на 281% зафиксирован в Ярославле, на 244% – в Биробиджане и на 237% – в Иванове. В Москве количество пользователей увеличилось на 124%, а в Воронеже – на 108%.

В среднем по России абоненты Tele2 использовали приложение «Звук» более 67 минут в сутки. Больше всего в первом полугодии 2020 года музыку с помощью сервиса слушали клиенты из Пензенской области: в среднем абоненты тратили на это более 87 минут в день. Далее в списке – абоненты оператора из Брянской области, которые посвящали музыке 81 минуту. В лидерах по прослушиванию композиций с помощью приложения также пользователи из Кировской области и Республики Коми. На долю каждого региона приходится по 77 минут. В столице слушают музыку по 66 минут в день, в Санкт-Петербурге – по 69, а в Воронеже – по 60.

В основном абоненты отдают предпочтение музыке в стиле поп, и воронежские клиенты не стали исключением. Однако в Чувашии, Оренбургской, Псковской и Рязанской областях больше слушают хип-хоп, а в Еврейской автономной области – R&B. Так, в топ-5 вошли:

«Луна не знает пути» – Тайпан, Agunda;

«Девочка, танцуй» – Artik & Asti;

«Любимка» – NILETTO;

«Увезите меня на дип-хаус» – GAYAZOV$ BROTHER$;

РАТАТАТАТА – MORGENSHTERN, Витя АК.

Чтобы воспользоваться приложением «Звук», его необходимо скачать в GooglePlay или AppStore и установить на свой смартфон. При этом для абонентов тарифов линейки «Мой Tele2», архивной линейки «Черный» и премиум-подписчиков, интернет-трафик на прослушивание музыки тратиться не будет. Сервисом можно пользоваться бесплатно или приобрести премиум-подписку, которая позволяет слушать музыку в лучшем качестве и скачивать ее на смартфон, а также полностью отключает рекламу внутри приложения. Стоимость подключения для абонентов Tele2 составляет 9,5 рубля в сутки. Подробности на сайте оператора.