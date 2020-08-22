Секретарь ЦК КПРФ Михаил Костриков: «Избирательное законодательство постоянно меняется. Но КПРФ не предает избирателей и работает с ними в любых условиях»

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В обкоме Воронежского отделения КПРФ он дал пресс-конференцию, в которой участвовала и первая тройка из списка кандидатов в Воронежскую областную Думу от КПРФ: первый секретарь обкома Сергей Рудаков, второй секретарь обкома Андрей Рогатнев, секретарь обкома Денис Рослик.

КПРФ будет жестко защищать каждый голос

Чуть больше месяца назад в формате видеоконференции состоялся Х пленум ЦК КПРФ.

«Пленум отметил, что мы в состоянии серьезного экономического кризиса, который местами перерастает в политический. В эпидемию коронавируса мы наблюдаем типичную для капитализма ситуацию, когда богатые стали еще богаче, а бедные еще беднее. Пандемия ударила и по Воронежской области, в которой фиксируется обеднение населения, отток молодежи на заработки в более успешные регионы», - сказал Михаил Костриков.

Ситуация более чем сложная. В июле в годовом выражении зафиксировано серьезное, более чем на 35%, падение нефтегазовых доходов России. Это существенный удар по бюджету, и в КПРФ понимают: после выборов жителей России ждет ослабление рубля, повышение цен и еще большее обеднение.

«В этих условиях мы подходим к 13 сентября. У нас ни одни крупные выборы не проходили на тех же условиях, что предыдущие. Власть постоянно меняет правила игры. По подсчетам юридической службы КПРФ, за последние 15 лет в избирательное законодательство внесено более 200 существенных изменений. На сентябрьских выборах нас ждет очередная «новация» в виде трехдневного голосования, которую обкатали на внесении изменений в Конституцию», - подчеркнул Михаил Костриков.

Безусловно, КПРФ не доверяет такой избирательной системе и будет выстраивать жесткую систему защиты результатов выборов.

Оснований для этого больше чем обычно. В прошлом году на выборах губернаторов власть выбила из участия трех кандидатов от КПРФ, а в этом году муниципальные фильтры не преодолели пятеро коммунистов. При этом выбывают самые рейтинговые кандидаты с большими шансами быть избранными.

Вместо сборки МАЗов и БЕЛАЗов мыть унитазы!

В этой ситуации КПРФ продолжает придерживаться стратегии, основанной на ленинских принципах – коммунисты никогда не отказываются от участия в выборах, не предают избирателей и будут с ними работать в любых условиях, заявил Михаил Костриков.

А желающим продолжить шулерство на выборах секретарь ЦК КПРФ посоветовал внимательно присмотреться к событиям в Хабаровске.

На просьбу прокомментировать ситуацию в Беларуси, московский гость отметил, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов предупредил: протестующие белорусы не предлагают решений ни в одной сфере. При этом, в отличие от Хабаровска, протестующими в Беларуси пытаются руководить извне, один из руководителей протеста находится в Польше. Мы наблюдаем отработанные технологии, включая информационные, которые видели не на одном цветном майдане в разных странах.

Есть серьезное опасение, что сегодня белорусы выходят на протест, но потом вместо сборки МАЗов и БЕЛАЗов будут в Польше драять унитазы - как украинцы, которые так же выходили на майдан. Поэтому сегодня необходимо помочь Лукашенко преодолеть кризис и провести необходимые реформы, чтобы снять социальное напряжение.

КПРФ настаивает на ответственности государства в сфере ЖКХ

Помощник депутата Госдумы Сергея Гаврилова (фракция КПРФ) обратила внимание секретаря ЦК КПРФ Михаила Кострикова на то, что львиная доля обращений в общественную приемную депутата связана с плохой работой ЖКХ, равнодушным отношением Управляющих компаний. В приемной Гаврилова зафиксированы вопиющие случаи, когда воронежцы добиваются ремонта в подъездах десятилетиями! Что делать с этим безобразием?

«Отечественное ЖКХ напоминает дойную корову, которую много лет не холили и не кормили, но доить не забывали. Россия получила в наследство от Советского Союза уникальную жилищно-коммунальную систему, но проела это наследие, вкладывая по минимуму и забирая по максимуму.

Ситуация абсолютно нетерпимая, и коммунисты отстаивают возвращение ответственности государства в такой сложной отрасли как ЖКХ. Государство не имеет права устраняться хотя бы потому, что Россия – самая холодная страна в мире. И право на нормальное жилье у нас равносильно праву на жизнь», - сказал секретарь ЦК КПРФ.

Если государство претендует на право решать глобальные проблемы в других странах, то для начала неплохо бы ему закрыть вопросы с дырявыми трубами, сказал Михаил Костриков.

На вопрос комсомольцев, стоит ли ожидать второй волны самоизоляции в связи с пандемией коронавируса, Михаил Костриков ответил, что не так страшна эпидемия, как раздутая истерия. При этом для определенных представителей крупного бизнеса карантин оказался очень кстати - они умудрились разбогатеть.

Вывод прост. На выборах нужно поддержать коммунистов, остающихся с людьми в любых условиях.

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Лана Романова