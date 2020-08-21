Проезд при оплате бесконтактной картой «Мир» будет стоить 17 рублей

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Об этом мэр Вадим Кстенин сообщил на встрече с депутатами горДумы – Александром Трубецким, Алексеем Пинигиным, Дмитрием Крутских и Мариной Бочаровой. С соответствующей инициативой городские парламентарии ранее обратились в администрацию Воронежа.

– Государством предпринято много мер оказания помощи и людям, и организациям в очень сложный период пандемии, однако мы понимаем, что доходы большого количества горожан в любом случае значительно сократились. Мы просили муниципалитет найти возможность дополнительно поддержать горожан, снизив финансовую нагрузку по оплате проезда в общественном транспорте, – сказал член постоянной комиссии горДумы по жилищно-коммунальному хозяйству, дорожному хозяйству и благоустройству Александр Трубецкой.

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Как известно, полномочий по изменению тарифа на проезд у мэрии нет, тем не менее, по поручению мэра сотрудники управления транспорта тщательно изучили опыт других регионов по применению программ лояльности и акций платёжных систем при оплате проезда банковскими картами.

– Мы увидели, что национальная платёжная система «Мир» в нескольких субъектах РФ – Омск, Новосибирск, Кемерово – проводила акцию «Проезд с бесконтактной картой «Мир» дешевле». Нам эта акция показалась очень выгодной для горожан в этот непростой период. Чтобы поддержать вашу инициативу, муниципалитет провел переговоры с представителями платёжной системы, и мы получили согласие на проведение акции в Воронеже. При ее реализации с 1 сентября до 31 декабря 2020 года в Воронеже проезд на всех маршрутах городского общественного транспорта при оплате бесконтактной картой «Мир» будет стоить 17 рублей. Это на 4 рубля меньше, чем раньше при безналичной оплате, чем при оплате картами других систем, и на 6 рублей меньше, чем при оплате наличными. Для этого нам предстоит выполнить еще ряд действий, – рассказал депутатам глава Воронежа Вадим Кстенин.

– Похожие акции мы провели уже в нескольких городах России, и они неизменно пользовались успехом. Платежная система «Мир» на постоянной основе ведет работу с регионами, где техническое оснащение общественного транспорта позволит реализовать такую акцию и предоставить держателям карт «Мир» скидку при оплате проезда. Мы рады, что наши интересы совпали с интересами администрации Воронежа, благодаря чему жители и гости этого города смогут с 1 сентября экономить на проезде по 4 рубля за каждую поездку. Чтобы получить скидку за проезд, необходимо оплатить его бесконтактной картой «Мир». Такие карты выпускают сейчас практически все банки, - отмечает Мария Точилова, директор по развитию продуктов, цифровых и технологических сервисов платежной системы «Мир».

Она также обращает внимание, что если карта не является бесконтактной, то можно обратиться в свой банк для ее перевыпуска. В рамках акции скидку за проезд получат держатели бесконтактных карт «Мир», выпущенных любыми банками. По данным платежной системы «Мир», в Воронежской области выпущено более 1,1 млн одноименных национальных платежных карт. Это основная карта для работников бюджетной сферы и пенсионеров.

Мэр Вадим Кстенин сообщил, что выпадающие доходы перевозчиков по условиям акции впоследствии компенсируются национальной платёжной системой «Мир ». Глава города выразил искреннюю благодарность руководству платежной системы «Мир», а также банкам, предоставляющим услуги эквайринга в воронежском общественном транспорте – «Сбербанку» и «Газпромбанку»: они пошли навстречу инициативе и готовы обеспечить возможность реализации проекта.

Заместитель председателя постоянной комиссии горДумы по транспорту, промышленности, развитию малого и среднего бизнеса Дмитрий Крутских, возглавляющий «Совет руководителей городского пассажирского транспорта», выразил уверенность, что компании-перевозчики поддержат реализацию этого проекта, несмотря на определенные сложности.

– В конце августа проведем итоговое совещание с представителями национальной платежной системы «Мир», банками, осуществляющими эквайринг, а также компаниями-перевозчиками, чтобы затвердить все решения и дать старт акции «Проезд с бесконтактной картой «Мир», – подытожил мэр Воронежа Вадим Кстенин.